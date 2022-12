NASA: Rusko zozbieralo približne 5,8 milióna ton ukrajinskej pšenice

New York 4. decembra (TASR) - Rusko počas tohto roka zozbieralo z ukrajinských polí pšenicu v hodnote približne jednej miliardy dolárov. Tvrdí to americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).



Z polí v oblastiach "mimo kontrolu Ukrajiny" bolo zožatých zhruba 5,8 milióna ton pšenice, vyplýva zo zistení programu NASA Harvest, ktorý sa zameriava na potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo.



Na prieskum boli v spolupráci s niekoľkými partnerskými inštitúciami použité satelitné údaje a modelovanie, informovala v sobotu tlačová agentúra DPA.



Podľa odhadov vedcov zapojených do tohto výskumného projektu sa v priebehu roka na území Ukrajiny zozbieralo celkovo približne 26,6 milióna ton pšenice, čo je výrazne viac, ako sa pôvodne predpokladalo.



Hoci je to menej ako minuloročná rekordná úroda 33 miliónov ton, blíži sa to k päťročnému priemeru 27,9 milióna ton. Ukrajina však nemala prístup k 22 percentám tejto pšenice vo východnej časti krajiny z dôvodu prebiehajúcej ruskej invázie.



NASA tvrdí, že v oblastiach, ktoré nie sú pod kontrolou Ukrajiny, sa zozbieralo celkovo približne 88 percent minuloročnej úrody ozimín. Polia, ktoré zostali nezožaté, sú sústredené najmä pozdĺž frontovej línie.