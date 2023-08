NASA sa pokúša obnoviť stratený kontakt so sondou Voyager 2

Washington 1. augusta (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) stratil kontakt so sondou Voyager 2, keď jej riadiace centrum omylom vyslalo chybný príkaz. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a stanice BBC.



Séria príkazov 21. júla neúmyselne spôsobila vychýlenie antény sondy o dva stupne. Momentálne preto nedokáže prijímať príkazy, resp. prenášať dáta na Zem, uviedla NASA vo vyhlásení. Voyager 2 sa nachádza asi 19,9 miliardy kilometrov od Zeme a signálu trvá viac ako 18 hodín, kým k nej dorazí.



Ak sa nepodarí náprava, pozemné stredisko bude musieť počkať až do októbra na automatický reštart systémov.



"(Chyby) sa z času na čas stávajú," povedal Glen Nagle z Canberra Deep Space Communication Complex. "Vždy je zaujímavé, keď máte vesmírnu loď, ktorej misia sa blíži do svojho 46. roku, hoci bola navrhnutá na 12 rokov."



Voyager 2 odštartovala v roku 1977 z floridského Mysu Canaveral s cieľom skúmať vonkajšie planéty slnečnej sústavy (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún). Túto úlohu splnila v roku 1989.



Do medzihviezdneho priestoru vstúpila v roku 2018 a pohybuje sa rýchlosťou zhruba 54.000 kilometrov za hodinu. Jej sesterská sonda Voyager 1 je od Zeme vzdialená už 24 miliárd kilometrov a pohybuje sa rýchlosťou 61.000 kilometrov za hodinu.



Obe sondy Voyager nesú posolstvo pre prípad, že by ich niekedy v budúcnosti zachytila inteligentná civilizácia. Pozlátený audiovizuálny disk obsahuje fotografie a zvuky života na Zemi. Je uložený v puzdre, na ktorého povrchu je vygravírovaná schéma o pôvode sondy, návod na použitie disku, molekula vodíka a poloha Zeme vo vesmíre.