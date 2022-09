NASA sa v najbližších dňoch nepokúsi o nový štart rakety SLS

Mys Canaveral 4. septembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v sobotu oznámil, že tretí pokus o štart superťažkej nosnej rakety SLS, ktorá má vyniesť na obežnú dráhu okolo Mesiaca kozmickú loď Orion bez posádky, sa v najbližších dňoch neuskutoční. Oznam nasledoval po tom, čo druhý pokus o štart zrušili pre únik paliva. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Pripravovaný štart je súčasťou kozmického programu Artemis, ktorý pozostáva z troch misií a ktorého cieľom je obnovenie pilotovaných letov na Mesiac.



Aktuálne štartovacie okno pre misiu Artemis I sa "končí v utorok. V tomto časovom okne sa už o štart nebudeme pokúšať", uviedol Jim Free z NASA v sobotu na tlačovej konferencii. Nový dátum však nepotvrdil.



Ďalšie možné štartovacie okná sú podľa NASA od 19. septembra do 4. októbra a potom od 17. do 31. októbra.



Milióny ľudí po celom svete a aj davy na plážach na Floride dúfali, že budú v sobotu svedkami historickej udalosti.



Raketu však teraz musia prepraviť naspäť do hangáru, do montážnej haly, kde ju podrobia testom. Tie sa robia pravidelne.



Nasledujúci štart zrejme odložia až na polovicu októbra, pretože začiatkom budúceho mesiaca využije Kennedyho vesmírne stredisko posádka pre cestu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), povedal šéf NASA Bill Nelson v internom videu úradu.



Raketa SLS (Space Launch System) mala pôvodne odštartovať už v pondelok, štart bol však zrušený pre sériu technických problémov.



Sobotňajší termín štartu bol odvolaný po tom, ako bol v nosnej rakete zaznamenaný únik kvapalného vodíka. Technikom NASA sa napriek niekoľkohodinovému úsiliu nepodarilo problém odstrániť.



Pripravovaný let s označením Artemis I má za cieľ vyskúšať 98 metrov dlhú raketu SLS a kozmickú loď Orion. Táto misia je bez posádky a v lodi Orion sú namiesto astronautov umiestnené figuríny vybavené senzormi.



Po tomto testovacom lete bude nasledovať misia Artemis II aj s ľudskou posádkou plánovaná na máj 2024. Najskôr v roku 2025 by sa mal uskutočniť let Artemis III, v rámci ktorého je plánované pristátie ľudskej posádky na povrch Mesiaca.