NASA so spoločnosťou SpaceX uskutoční ďalší let na ISS 22. apríla

Washington 9. marca (TASR) - Nasledujúci let na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorý vykoná americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na palube nosnej rakety súkromnej spoločnosti SpaceX, odložili o najmenej dva ďalšie dni. Štart sa neuskutoční skôr než 22. apríla, oznámila v utorok NASA, z ktorej vyhlásenia cituje tlačová agentúra Reuters.



SpaceX, spoločnosť podnikateľa Elona Muska, plánovala dopravenie svojho druhého "operačného" tímu na ISS už koncom marca z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. NASA však v januári oznámila, že cieľový termín tejto misie sa presunul na 20. apríla.



Plán sa opäť zmenil na základe dostupných letových termínov podmienených orbitálnymi mechanikami, ktoré udržia potrebu spánku astronautov na minimálnej úrovni, uviedol hovorca NASA Dan Huot.



Pôjde iba o druhý plnohodnotný let posádky na ISS, ktorý sa uskutoční na palube rakety súkromnej spoločnosti - kozmickú loď s názvom Crew Dragon vynesie do vesmíru raketa Falcon 9.



Štvorčlennú posádku budú tvoriť dvaja astronauti NASA - veliteľ misie Shane Kimbrough a pilotka Megan McArthurová, ako aj japonský astronaut Akihiko Hošide a špecialista z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Thomas Pesquet.



Po tom, ako sa kozmická loď pripojí k ISS, sa posádka pridá k ďalším štyrom členom misie SpaceX Crew-1, ktorí na vesmírnu stanicu dorazili vlani v novembri, a kozmonautom, ktorých začiatkom apríla dopraví na ISS ruská raketa Sojuz.



Členovia misie SpaceX Crew-2 zotrvajú na ISS šesť mesiacov, zatiaľ čo členovia misie SpaceX Crew-1 sa vrátia na Zem začiatkom mája, uvádza Reuters.



McArthurová sa stane druhou členkou svoje rodiny so skúsenosťou s kozmickou loďou Crew Dragon; jej manžel Bob Behnken bol jedným z dvojice astronautov NASA, ktorí minulý rok v auguste absolvovali historicky prvý let na kapsule Crew Dragon.



Išlo o prvú misiu s ľudskou posádkou, ktorá odštartovala do vesmíru z americkej pôdy za uplynulých deväť rokov - po ukončení vesmírneho programu raketoplánov v roku 2011.