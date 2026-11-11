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NASA spustila nábor astronautov pre život a prácu na Mesiaci
Začiatok náboru bol súčasťou leteckej šou v Kennedyho vesmírnom stredisku, ktorá propagovala prieskum Mesiaca a pokroky v letectve a technológii.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spustil nábor astronautov, ktorí by mohli žiť a pracovať na Mesiaci. Ide o najnovšie rozšírenie programu Artemis a úspešní kandidáti pomôžu „formovať budúcnosť ľudstva vo vesmíre“. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Guardian.
Začiatok náboru bol súčasťou leteckej šou v Kennedyho vesmírnom stredisku, ktorá propagovala prieskum Mesiaca a pokroky v letectve a technológii. „Toto je výnimočná chvíľa na vstup do zboru astronautov NASA,“ vyhlásil riaditeľ NASA Jared Isaacman. „Ľudia, ktorých vyberieme, by mohli chodiť po Mesiaci, žiť a pracovať na mesačnej základni a pomôcť pri vývoji systémov a operácií, ktoré napokon dopravia posádky na Mars,“ skonštatoval.
Termín na podávanie prihlášok je do štvrtka 3. decembra a NASA má uzavrieť výber v priebehu roka 2027. Zatiaľ posledný výber nových astronautov bol v roku 2024 a spomedzi viac ako 8000 kandidátov v septembri 2025 vybrali desať uchádzačov.
„Pre tých, ktorí sa prihlásia, je práca astronauta v NASA viac než len kariérnou príležitosťou,“ povedal astronaut a predseda výberovej komisie Scott Tingle. „Je to príležitosť stať sa súčasťou dedičstva prieskumníkov, ktorí posúvali hranice objavov a zohrávali úlohu v misiách tvarujúcich budúcnosť ľudstva vo vesmíre,“ zdôraznil.
NASA má v súčasnosti 32 aktívnych astronautov a nedávno predstavil ambíciu vrátiť Američanov na Mesiac v roku 2028. Pristátie na Mesiaci plánujú podporiť aj spoločnosti SpaceX a Blue Origin.
Uchádzač na pozíciu astronauta musí byť občanom USA a mať magisterský titul v oblasti vedy, techniky, inžinierstva či matematiky alebo lekárske vzdelanie, pilotný výcvik, poprípade dva roky štúdia v príslušnom doktorandskom programe. Požadujú sa tiež tri roky „súvisiacej odbornej praxe“.
Uchádzači z radov pilotov musia mať odlietaných 750 hodín v pozícii veliteľa vysokovýkonného prúdového lietadla alebo 1500 letových hodín na inom lietadle s pevnými krídlami alebo 1000 letových hodín na vrtuľníku.
Začiatok náboru bol súčasťou leteckej šou v Kennedyho vesmírnom stredisku, ktorá propagovala prieskum Mesiaca a pokroky v letectve a technológii. „Toto je výnimočná chvíľa na vstup do zboru astronautov NASA,“ vyhlásil riaditeľ NASA Jared Isaacman. „Ľudia, ktorých vyberieme, by mohli chodiť po Mesiaci, žiť a pracovať na mesačnej základni a pomôcť pri vývoji systémov a operácií, ktoré napokon dopravia posádky na Mars,“ skonštatoval.
Termín na podávanie prihlášok je do štvrtka 3. decembra a NASA má uzavrieť výber v priebehu roka 2027. Zatiaľ posledný výber nových astronautov bol v roku 2024 a spomedzi viac ako 8000 kandidátov v septembri 2025 vybrali desať uchádzačov.
„Pre tých, ktorí sa prihlásia, je práca astronauta v NASA viac než len kariérnou príležitosťou,“ povedal astronaut a predseda výberovej komisie Scott Tingle. „Je to príležitosť stať sa súčasťou dedičstva prieskumníkov, ktorí posúvali hranice objavov a zohrávali úlohu v misiách tvarujúcich budúcnosť ľudstva vo vesmíre,“ zdôraznil.
NASA má v súčasnosti 32 aktívnych astronautov a nedávno predstavil ambíciu vrátiť Američanov na Mesiac v roku 2028. Pristátie na Mesiaci plánujú podporiť aj spoločnosti SpaceX a Blue Origin.
Uchádzač na pozíciu astronauta musí byť občanom USA a mať magisterský titul v oblasti vedy, techniky, inžinierstva či matematiky alebo lekárske vzdelanie, pilotný výcvik, poprípade dva roky štúdia v príslušnom doktorandskom programe. Požadujú sa tiež tri roky „súvisiacej odbornej praxe“.
Uchádzači z radov pilotov musia mať odlietaných 750 hodín v pozícii veliteľa vysokovýkonného prúdového lietadla alebo 1500 letových hodín na inom lietadle s pevnými krídlami alebo 1000 letových hodín na vrtuľníku.