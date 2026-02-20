< sekcia Zahraničie
NASA stanovila 6. marec ako najskorší termín štartu misie Artemis 2
NASA vo štvrtok na floridskom Myse Canaveral úspešne dokončila veľkú predštartovú generálnu skúšku - Wet Dress Rehearsal.
Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) — Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil, že stanovil 6. marec ako najskorší možný dátum štartu misie Artemis 2, prvého pilotovaného letu k Mesiacu od misie Apollo 17 v roku 1972. TASR o tom informuje s odvolaním sa agentúru AFP.
Lori Glazeová z oddelenia NASA pre vývoj prieskumných systémov (ESDMD) však upozornila, že na to je potrebné dokončiť práce na štartovacej rampe, kontrolu pripravenosti na let a analýzu štvrtkovej generálnej skúšky.
„Musíme úspešne zvládnuť všetky tieto veci, ale ak sa nám to podarí, dostaneme sa do veľmi dobrej pozície na to, aby sme sa zamerali na 6. marca,“ povedala Glazeová.
NASA vo štvrtok na floridskom Myse Canaveral úspešne dokončila veľkú predštartovú generálnu skúšku - Wet Dress Rehearsal. Počas nej sa do rakety Space Launch System (SLS) natankovalo viac ako 2,6 milióna litrov paliva a spustilo sa odpočítavanie, ktoré sa zastavilo 29 sekúnd pred zapálením motorov.
Druhá skúška potvrdila, že sa podarilo odstrániť únik kvapalného vodíka a problémy s ventilom na posádkovom module Orion, ktoré začiatkom februára spôsobili prerušenie prvej generálnej skúšky a viedli k odkladu štartu (štartovacie okno sa otvorilo 5. februára).
Pred samotným štartom musí NASA okrem analýzy údajov zo skúšky vykonať aj záverečné zhodnotenie pripravenosti na let (Flight Readiness Review).
Cieľom misie Artemis 2 je vykonať prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion teda nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7000 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu. Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou.
Posádku misie Artemis 2 tvoria traja americkí astronauti (Reid Wiseman – veliteľ, Victor Glover – pilot, Christina Kochová – letová špecialistka) a jeden Kanaďan - letový špecialista Jeremy Hansen. Let by mal trvať desať dní.
