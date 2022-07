NASA stratila kontakt so sondou CAPSTONE smerujúcou k Mesiacu

Washington 6. júla (TASR) - Experti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) stratili v utorok kontakt s lunárnou sondou CAPSTONE, ktorá je na ceste k Mesiacu. Dúfajú však, že sa im spojenie podarí opäť nadviazať, informovala v stredu agentúra AP.



Sondu CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) s veľkosťou mikrovlnnej rúry, vážiacu len asi 25 kilogramov, vyniesla do vesmíru 28. júna dvojstupňová orbitálna nosná raketa Electron americkej spoločnosti Rocket Lab, ktorá odštartovala z Nového Zélandu. Necelý týždeň bola na obežnej dráhe Zeme, pričom sa od nej postupne špirálovito vzďaľovala. Krátko po tom, ako sa 4. júla vydala na let k Mesiacu, došlo k strate kontaktu.



Cieľom misie je preskúmať obežnú dráhu okolo Mesiaca, ktorá povedie popri jeho póloch. V budúcnosti by práve na tejto dráhe, tzv. halo orbite, mala obiehať lunárna stanica Gateway, čo je pripravovaný medzinárodný projekt pod vedením NASA. Základňa by mala slúžiť ako východisko pre ľudské misie na Mesiac, ako aj pre lety do hlbokého vesmíru.



Experti sa v súčasnosti pokúšajú zistiť príčinu straty komunikačného spojenia so sondou, ktorá stála približne 32,7 milióna dolárov.



S cieľom ušetriť energiu má CAPSTONE letieť k Mesiacu veľkou okľukou, v rámci ktorej sa dostane až zhruba 1,3 milióna kilometrov od Zeme. Na stanovenú obežnú dráhu okolo Mesiaca by mala byť navedená až v novembri.