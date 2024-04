NASA: Do užšieho výberu na výrobu lunárneho vozidla postúpili 3 firmy

Washington 4. apríla (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil, že tri spoločnosti postúpili do užšieho výberu pre konštrukciu prototypov lunárnych vozidiel. NASA víťazné vozidlo vyšle na Mesiac, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Vybrané boli súkromné vesmírne spoločnosti Intuitive Machines, Lunar Outpost a Venturi Astrolab. Každá z nich má jeden rok by vytvorenie prototypu a NASA následne rozhodne, ktoré z vozidiel bude poslané na Mesiac. Celková hodnota kontraktu je 4,6 miliardy dolárov.



Všetky spoločnosti už určitý čas pracujú v podobných oblastiach. Intuitive Machines sa vo februári ako prvej súkromnej spoločnosti podarilo dopraviť na Mesiaci vozidlo bez ľudskej posádky, pripomína DPA.



Astronauti budú lunárne povrchové vozidlá využívať na pohyb po mesačnom povrchu, vozidlá preto musia odolať extrémnym podmienkam, ktoré tam panujú. NASA však od vozidiel požaduje aj výkonnú batériu, autonómne riadenie, komunikačné systémy a navigáciu.



"Vozidlo výrazne pomôže astronautom pri skúmaní povrchu a vykonávaní vedeckých pokusov. Medzi misiami s ľudskou posádkou bude zároveň slúžiť ako výskumná platforma," vyhlásila Vanessa Wycheová, riaditeľka Johnsonovho vesmírneho strediska v meste Houston v americkom štáte Texas.



Dlhodobým cieľom NASA je vytvoriť v rámci programu Artemis na Mesiaci základňu s ľudskou posádkou, ktorá poslúži ako východisko pri letoch na Mars. Program bol pomenovaný po gréckej bohyni Mesiaca.



NASA pôvodne plánoval vyslať na obežnú dráhu Mesiaca misiu Artemis 2 s ľudskou posádkou už v novembri tohto roku. Problémy s raketou a vesmírnou loďou si však vyžiadali jej posunutie na september 2025. Návrat ľudí na povrch Mesiaca v rámci misie Artemis 3 bol následne posunutý na september 2026.



O vyslanie ľudí na Mesiac sa zároveň usiluje aj Čína, ktorá chce na ňom pristáť do roku 2030.