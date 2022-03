NASA trvá na tom, že situácia na Ukrajine nemá vplyv na fungovanie ISS

Na archívnej snímke riaditeľ ruskej kozmickej agentúry Roskozmos Dmitrij Rogozin. Foto: TASR/AP

Washington 15. marca (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v pondelok informoval, že americký astronaut Mark Vande Hei sa vráti z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) koncom marca na palube ruskej kozmickej lode Sojuz – ako bolo pôvodne plánované.Podľa televízie CNN, monitorovanej v utorok agentúrou TASR, NASA v pondelok deklarovala, že pokiaľ ide o fungovanie ISS, stále tesne spolupracuje s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos, a to aj napriek narastajúcemu geopolitickému napätiu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.Vande Hei, ktorý odštartoval k ISS v apríli 2021, by sa mal na Zem vrátiť 30. marca. Ako je zvykom, na Zem ho dopraví ruská kozmická loď Sojuz. Pristáť má v Kazachstane.Predstavitelia NASA neuviedli, že by došlo k nejakým významným zmenám v plánoch návratu 55-ročného Vande Heia do Spojených štátov po jeho pristátí na Zemi.Podľa Joela Montalbana, manažéra programu ISS v rámci NASA, spoločné operácie medzi NASA a Roskosmosom v ruských zariadeniach na kozmodróme Bajkonur, ktorý sa nachádza v Kazachstane,na palube ruskej kozmickej lode Sojuz, deklaroval Montalbano.ubezpečil.Tieto vyhlásenia vesmírneho úradu NASA sa objavili po tom, čo ruská vládna agentúra RIA Novosti minulý víkend zverejnila video, z ktorého zrejme malo vyplynúť, že astronaut NASA Mark Vande Hei by mohol zostať na ISS a nevrátiť sa na Zem podľa plánu ruskou kozmickou loďou.Okrem toho generálny riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Rogozin nedávno zverejnil sériu komentárov a tweetov namierených proti USA a Západu. Venoval sa v nich aj téme spolupráce v projekte ISS, ktorá by podľa neho mohla byť ohrozená vlnami medzinárodných sankcií uvalených na Rusko v dôsledku prebiehajúcej invázie na Ukrajine.Montalbano však v pondelok ubezpečil, že v každodenných činnostiach ISS nenastali žiadne zmeny.vyhlásil.Aj samotný Rogozin napokon nedávno povedal, že Vande Hei sa vráti na Zem podľa plánu, pričom poprel a označil za "hysterické" všetky tvrdenia naznačujúce opak.CNN vo svojom spravodajstve pripomenula, že ISS bola od počiatku zamýšľaná a skonštruovaná tak, aby jednotlivé segmenty – a štáty – od seba vzájomne záviseli.Zatiaľ čo americký segment zabezpečuje pre ISS zásobovanie elektrickou energiou – generuje sa solárnymi panelmi –, súčasťou ruského segmentu sú pohonné systémy. Ruský segment má na starosti aj udržiavanie obežnej dráhy raketovými motormi.Televízia CNN pripomenula, že už takmer desať rokov sú ruské rakety Sojuz jediným prostriedkom, akým je možné dopraviť astronautov na vesmírnu stanicu a späť.Mark Vande Hei sa má na Zem vrátiť po 355 dňoch strávených vo vesmíre, čo je nový rekord Spojených štátov amerických. Spolu s ním sa po misii na ISS vracajú aj s ruskí kozmonauti Piotr Dubrov a Anton Škaplerov.