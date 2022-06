NASA uskutočnila v Austrálii prvý komerčný štart rakety do vesmíru

Sydney 26. júna (TASR) - Prvý štart rakiet NASA z komerčného kozmodrómu mimo územia Spojených štátov, ktorý sa uskutočnil v nedeľu neskoro večer (miestneho času), bol úspešný, informovala agentúra AFP. Dodala, že raketa, ktorá odštartovala z Arnhemského vesmírneho centra na severe Austrálie, nesie technológiu prirovnávanú k "mini Hubblovmu" teleskopu.



Po sérii odkladov pre dážď a vietor sa suborbitálna raketa vzniesla na oblohu, aby skúmala röntgenové žiarenie vychádzajúce zo systémov Alfa Centauri A a B. Po dosiahnutí apogea mala raketa pred návratom na Zem zachytiť údaje o hviezdnych systémoch.



Podľa vyhlásenia NASA dnešný štart ponúka jedinečný pohľad na vzdialené vesmírne systémy a otvára vedcom nové možnosti.



"Sme nadšení, že môžeme z južnej pologule vypúšťať dôležité vedecké misie a vidieť to, čo sa zo Spojených štátov nedá," povedal Nicky Fox, riaditeľ heliofyzikálneho oddelenia NASA vo Washingtone.



Jones uviedol, že jedinečná lokalita - sever Austrálie - si vyžiadala náročné prípravy, roky práce na získaní súhlasu regulačných orgánov a potrebu prevážať rakety na miesto štartu na člnoch.



Austrálska tlač informovala, že s misiou boli oboznámení aj pôvodní obyvatelia, ktorí sú vlastníkmi pôdy v blízkosti kozmodrómu ležiaceho na území štátu Severné teritórium.



Astrofyzik z Austrálskej národnej univerzity Brad Tucker zasa v rozhovore pre agentúru Reuters upriamil pozornosť na to, že suchá austrálska krajina a jej blízkosť k rovníku ponúkajú optimálne podmienky pre štarty do vesmíru. Pripomenul, že americký štát Florida, kde sa nachádza mys Canaveral, je "tak trochu bažina".



Ďalšie dva štarty sú naplánované 4. a 12. júla, dodal prevádzkovateľ kozmodrómu – austrálska spoločnosť Equatorial Launch Australia (ELA).



Úrad NASA uviedol, že tri štarty z Arnhemského vesmírneho strediska v júni a júli pomôžu preskúmať, ako môže svetlo hviezdy ovplyvniť obývateľnosť planéty.



Nedeľňajšia misia vyniesla do vesmíru detektory na meranie röntgenového žiarenia produkovaného horúcimi plynmi, ktoré vypĺňajú priestor medzi hviezdami. Misia by mohla pomôcť pri skúmaní toho, ako to ovplyvňuje vývoj galaxií, uviedla NASA vo vyhlásení.



Druhá a tretia misia v júli budú pozorovať Alfa Centauri, najbližšiu hviezdu k Zemi a najbližšiu k súhvezdiu Južný kríž, ktoré je aj na austrálskej vlajke, uviedol Tucker.



Toto súhvezdie a Alfu Centauri je možné vidieť len na južnej oblohe.



NASA je prvým klientom komerčného vesmírneho centra, ktorý prevádzkuje spoločnosť Equatorial Launch Australia. V rámci príprav na tri misie NASA do Austrálie odcestovalo jeho 70 zamestnancov.