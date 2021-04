NASA: Vrtulník Ingenuity na Marse vzlietne pravdepodobne v pondelok

Washington 18. apríla (TASR) - Vrtuľník Ingenuity amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa na Marse pokúsi vzlietnuť v pondelok 19. apríla. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie NASA.



Ingenuity mal pôvodne vzlietnuť 11. apríla, pred letom však nebol schopný dokončiť vysokorýchlostný test rotorov a štart odložili. Odvtedy však vrtuľník test úspešne absolvoval a NASA naplánovala tento prvý let stroja na inej planéte na pondelok o 9.30 h SELČ. Je však možné, že ho opäť odložia, dodala NASA.



Ingenuity, ktorý váži 1,8 kilogramu by mal podľa plánu vzlietnuť do výšky troch metrov a tam zotrvať približne 30 sekúnd. Vrtuľník bol pripevnený k robotickému vozidlu Perseverance, ktoré na Marse pristálo 18. februára tohto roka.



Misia má za úlohu predovšetkým hľadať potenciálne stopy života, ktorý mohol na Marse existovať v minulosti. Monitoruje aj klímu a geológiu planéty a zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by neskôr mali byť prepravené na Zem.



Jediná úloha vrtuľníka Ingenuity je uskutočňovať skúšobné lety.