NASA vypustila do vesmíru teleskop SPHEREx a družice na skúmanie Slnka

Na snímke z videa zverejneného spoločnosťou SpaceX najnovší vesmírny teleskop NASA Spherex odlieta do vesmíru po oddelení od horného stupňa rakety SpaceX po štarte z Vandenbergovej vesmírnej základne v Kalifornii v utorok 11. marca 2025. Foto: TASR/AP

Pasadena 12. marca (TASR) — Raketa Falcon 9 súkromnej americkej spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska vyniesla v noci na stredu do vesmíru teleskop SPHEREx, ktorý bude skúmať pôvod vesmíru. Spustená bola aj misia PUNCH, ktorá bude prostredníctvom štyroch mikrosatelitov pozorovať slnečnú korónu a heliosféru, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.Štart rakety sa po viacnásobnom odklade spôsobenom okrem iného nedávnymi ničivými požiarmi v okolí Los Angeles uskutočnil v utorok o 20.10 h miestneho času (v stredu o 04.10 h SEČ) z Vandenbergovej základne vesmírnych síl v americkom štáte Kalifornia. Teleskop SPHEREx sa od rakety oddelil približne tri minúty po štarte a podarilo sa mu nadviazať kontakt s pozemnou stanicou amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v nórskom Svalbarde.Úlohou teleskopu SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) v hodnote 488 miliónov dolárov, ktorý spoločne vyvinuli Južná Kórea a USA, je zachytiť infračervené spektrá asi 450 miliónov galaxií. Vedci chcú zo získaných údajov zistiť, ako sa galaxie formovali a vyvíjali v priebehu miliárd rokov a ako sa vesmír v prvých okamihoch po svojom vzniku rýchlo rozpínal. Teleskop bude hľadať aj vodu a ďalšie zložky potrebné na existenciu života v oblakoch medzi hviezdami, kde vznikajú nové slnečné sústavy.SPHEREx má tvar kužeľa, váži 500 kilogramov a je veľký približne ako záhradný domček. Oblohu bude mapovať počas dvoch rokov z obežnej dráhy vo výške 650 kilometrov, ktorá vedie ponad oba póly zemegule.Infračervené detektory teleskopu budú schopné rozlíšiť 102 farieb neviditeľných pre ľudské oko, čím sa získa doteraz najfarebnejšia mapa vesmíru. Je to ako, povedala Beth Fabinsky z Laboratória prúdového pohonu (JPL) patriaceho pod NASA.Okrem teleskopu vyniesla raketa Falcon 9 v rámci misie PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) do vesmíru aj štvoricu satelitov NASA, ktoré budú pozorovať korónu, teda najvrchnejšiu časť slnečnej atmosféry, a s ňou súvisiaci slnečný vietor.