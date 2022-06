NASA vyšle z Austrálie do vesmíru výskumné rakety na vedecké misie

Canberra 8. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyšle na prelome júna a júla do vesmíru tri sondážne rakety z kozmodrómu na severe Austrálie. Pôjde o prvý štart rakiet NASA z komerčného kozmodrómu mimo územia Spojených štátov. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Prvá suborbitálna výskumná raketa NASA odštartuje 26. júna z kozmodrómu ležiaceho na severe Austrálie neďaleko banského mestečka Nhulunbuy. Ďalšie dva štarty sú naplánované 4. a 12. júla, uviedol Thomas Zurbuchen z riaditeľstva pre vedecké misie NASA. Potvrdil to aj prevádzkovateľ tohto kozmodrómu - austrálska spoločnosť Equatorial Launch Australia (ELA).



NASA uviedla, že tento kozmodróm vybrala pre jeho špecifickú polohu na južnej pologuli v blízkosti rovníka.



"Tento komerčný kozmodróm v Austrálii otvára nový prístup k nočnej oblohe južnej pologule a rozširuje možnosti pre budúce vedecké misie," konštatoval Zurbuchen.



Kanadské sondážne rakety typu Black Brant IX budú skúmať sústavy hviezd Alfa Centauri A a B. Tretia misia bude zameraná na výskum röntgenových lúčov vychádzajúcich z medzihviezdneho priestoru.



Riaditeľka oddelenia heliofyziky NASA Nicky Foxová uviedla, že tieto výskumné rakety budú skúmať aj to, "ako ako môže svetlo hviezdy okrem iného ovplyvniť obývateľnosť planéty".



Generálny riaditeľ ELA Michael Jones očakáva, že tento rok by z kozmodrómu mohli odštartovať ešte ďalšie dve rakety NASA. V najbližších rokoch očakáva viac ako 50 štartov ročne.