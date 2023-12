NASA zachytila najsilnejšiu slnečnú erupciu za uplynulé roky

Mys Canaveral 15. decembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok zachytil najsilnejšiu slnečnú erupciu od roku 2017. V jej dôsledku zaznamenali poruchy rádiového spojenia trvajúce dve hodiny v Spojených štátoch a ďalších krajinách, v ktorých bol v tom čase deň. Problémy so spojením mali napríklad piloti lietadiel, informuje TASR na základe piatkovej správy agentúry AP.



Tento takzvaný rádiový záblesk – čo je jav, pri ktorom sa uvoľní obrovské množstvo energie vo forme rádiových vĺn – bol mimoriadne silný a zasiahol aj vyššie rádiové frekvencie na Zemi.



Vedci teraz skúmajú oblasť Slnka v jeho severozápadnej časti, kde došlo k erupcii. Zisťujú, či k Zemi nesmeruje zo Slnka vyvrhnutá koronálna hmota. Tá by na Zemi vyvolala geomagnetickú búrku, v dôsledku ktorej by mohli v nasledujúcich dňoch zlyhávať vysokofrekvenčné rádiové spojenia predovšetkým vo väčších zemepisných šírkach. Očakávať možno aj polárnu žiaru.



NASA zachytila slnečnú erupciu prostredníctvom satelitu špeciálne určeného na pozorovanie Slnka, ktorý sa nachádza na vysokej obežnej dráhe Zeme. Satelit zaznamenal erupciu v extrémnom ultrafialovom poli žiarenia.



Slnko sa v súčasnosti blíži k vrcholu svojho cyklu, ktorý má dĺžku približne 11 rokov. Najväčšiu aktivitu na povrchu Slnka vedci očakávajú v roku 2025.