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NASA zmenila nárazom sondy tvar a pohyb asteroidu
Zistenia by mohli vedcom pomôcť vyvinúť spôsoby, ako odkláňať asteroidy a predchádzať ich potenciálne ničivým zrážkam so Zemou.
Autor TASR
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Paríž 26. novembra (TASR) - Zámerná zrážka vesmírnej sondy s asteroidom Dimorphos výrazne zmenila jeho tvar aj pohyb. Vyplýva to z nových snímok, ktoré v stredu zverejnila Európska vesmírna agentúra (ESA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na strane vesmírneho telesa, do ktorej v septembri 2022 narazila sonda DART amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), sa teraz nachádza kráter veľký ako športový štadión, uviedol astrofyzik Patrick Michel, ktorý sa podieľal na misii. Náraz tiež spôsobil, že má plochejší tvar a začalo sa chaoticky otáčať, informovala ESA.
Zistenia by mohli vedcom pomôcť vyvinúť spôsoby, ako odkláňať asteroidy a predchádzať ich potenciálne ničivým zrážkam so Zemou.
Dimorphos má priemer približne 150 metrov a obieha okolo väčšej planétky Didymos. Obe telesá sa v súčasnosti nachádzajú približne 190 miliónov kilometrov od Zeme.
Účinky nárazu sondy DART skúma misia Hera agentúry ESA. Teraz priniesla prvé snímky zmenenej planétky vo vysokom rozlíšení.
Náraz úspešne zmenil obežnú dráhu Dimorphosu okolo Didymosu a skrátil jeho obežnú dobu približne o 33 minút na 11 hodín a 23 minút. Vedci však na posúdenie účinnosti odklonu stále potrebujú údaje z pozorovaní sondy Hera.
Snímky odhalili aj stovky skál pohybujúcich sa v okolí dvojice planétok. Dosahujú veľkosť od futbalovej lopty až po práčku, uviedla vedkyňa Naomi Murdochová, ktorá je členkou tímu analyzujúceho údaje z misie Hera.
Vedci zatiaľ nevedia, či úlomky vznikli pri náraze sondy DART, alebo pochádzajú z iného zdroja. Skaly by mohli predstavovať riziko pre dve malé družice, ktoré majú v rámci misie pristáť na Dimorphose. Výskumníci teraz posudzujú, či bude potrebné zmeniť plánovanú trasu.
Na strane vesmírneho telesa, do ktorej v septembri 2022 narazila sonda DART amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), sa teraz nachádza kráter veľký ako športový štadión, uviedol astrofyzik Patrick Michel, ktorý sa podieľal na misii. Náraz tiež spôsobil, že má plochejší tvar a začalo sa chaoticky otáčať, informovala ESA.
Zistenia by mohli vedcom pomôcť vyvinúť spôsoby, ako odkláňať asteroidy a predchádzať ich potenciálne ničivým zrážkam so Zemou.
Dimorphos má priemer približne 150 metrov a obieha okolo väčšej planétky Didymos. Obe telesá sa v súčasnosti nachádzajú približne 190 miliónov kilometrov od Zeme.
Účinky nárazu sondy DART skúma misia Hera agentúry ESA. Teraz priniesla prvé snímky zmenenej planétky vo vysokom rozlíšení.
Náraz úspešne zmenil obežnú dráhu Dimorphosu okolo Didymosu a skrátil jeho obežnú dobu približne o 33 minút na 11 hodín a 23 minút. Vedci však na posúdenie účinnosti odklonu stále potrebujú údaje z pozorovaní sondy Hera.
Snímky odhalili aj stovky skál pohybujúcich sa v okolí dvojice planétok. Dosahujú veľkosť od futbalovej lopty až po práčku, uviedla vedkyňa Naomi Murdochová, ktorá je členkou tímu analyzujúceho údaje z misie Hera.
Vedci zatiaľ nevedia, či úlomky vznikli pri náraze sondy DART, alebo pochádzajú z iného zdroja. Skaly by mohli predstavovať riziko pre dve malé družice, ktoré majú v rámci misie pristáť na Dimorphose. Výskumníci teraz posudzujú, či bude potrebné zmeniť plánovanú trasu.