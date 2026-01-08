Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NASA zvažuje predčasný návrat posádky z ISS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

NASA z rovnakého dôvodu zrušila aj výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na štvrtok.

Autor TASR
Washington 8. januára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zvažuje predčasný návrat posádky misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) pre nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

NASA z rovnakého dôvodu zrušila aj výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na štvrtok. Jeho hovorkyňa neuviedla podrobnosti o zdravotnom probléme, no stav astronauta je podľa nej stabilizovaný.

„Bezpečné vykonávanie našich misií je našou najvyššou prioritou a aktívne vyhodnocujeme všetky možnosti vrátane možnosti skoršieho ukončenia misie Crew-11,“ uviedla v stredu v noci hovorkyňa. NASA predtým vyhlásila, že „monitoruje zdravotný problém člena posádky, ktorý vznikol v stredu popoludní“.

Misia astronautov na ISS bežne trvá šesť až osem mesiacov, kým ich nahradí nová posádka. Majú tam prístup iba k základnému lekárskemu vybaveniu a liekom na niektoré typy ochorení.

Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín návratu bol plánovaný na máj. Zrušený výstup do otvoreného vesmíru mali vykonať Cardmanová a Fincke.
.

