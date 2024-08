NASA:Astronauti z lode Starliner sa na Zem možno vrátia až v roku 2025

New York 8. augusta (TASR) – Dvaja astronauti uviaznutí na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pre problémy s kapsulou Starliner sa možno vrátia na Zem až v roku 2025, vyhlásil v stredu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Amerických astronautov Barryho Wilmora a Sunitu Williamsovú na ISS v júni dopravila vesmírna loď Starliner spoločnosti Boeing a pôvodne tam mali zostať iba týždeň. Problémy s motormi spôsobili, že s ISS sa jej podarilo spojiť až na druhý pokus, navyše z nej unikalo hélium.



Podľa NASA prebieha v súčasnosti diskusia o dvoch možnostiach návratu dvojice astronautov na Zem.



Prvou je na palube vesmírnej lode Starliner, tú však bude ešte predtým potrebné opraviť.



Druhou možnosťou je, že dvaja zo štyroch astronautov, ktorí majú do vesmíru letieť v septembri v rámci misie Space X Crew 9, zostanú na Zemi a uvoľnia tak miesto pre uviaznutú dvojicu. Wilmore a Williamsová by sa tak na Zem vrátili vo februári.



Konečné rozhodnutie o termíne a spôsobe návratu NASA oznámi po dokončení najvyššej kontroly letovej pripravenosti.



Starliner je čiastočne opakovane použiteľná vesmírna loď. Tvorí ju posádková kapsula s priemerom približne tri metre a servisný modul. Na rozdiel od vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX nepristáva na vode, ale na pevnine.