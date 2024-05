Nasadenie polície na Haiti uskutoční Keňa v najbližších dňoch

Nairobi 19. mája (TASR) - Kenská polícia sa v priebehu niekoľkých týždňov rozmiestni na Haiti, aby viedla mnohonárodnú misiu podporovanú OSN zameranú na boj proti násiliu gangov. V nedeľu to uviedol kenský minister zahraničných vecí, TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Toto nasadenie sa uskutoční v najbližších dňoch, niekoľkých týždňoch," povedal novinárom Korir Sing'Oei, štátny tajomník kenského ministerstva zahraničných vecí. V najbližších dňoch do Washingtonu odcestuje prezident William Ruto, aby sa 23. mája stretol s americkým náprotivkom Joeom Bidenom.



Haiti dlhodobo trpí chudobou, politickou nestabilitou a prírodnými katastrofami. Mnohonárodné sily mali pomôcť sužovanej miestnej polícii zvládnuť násilie zločineckých gangov.



Keňa sa minulý rok v júli zaviazala nasadiť na Haiti až 1000 svojich príslušníkov, čo privítali Spojené štáty a ďalšie štáty. Vyslanie misie čelilo právnym problémom, pretože januárový súdny príkaz ho zakázal ako protiústavné a nezákonné.



Podľa najnovšej právnej situácie sa nasadenie môže uskutočniť najneskôr 23. mája. Haitský zdroj začiatkom mája agentúre AFP povedal, že do tohto dátumu sa očakáva prvý kontingent 200 kenských policajtov. Zdroj z kenského ministerstva vnútra povedal agentúre AFP, že by mohli prísť do budúceho utorka.



Okrem Kene vyjadrili ochotu pripojiť sa k misii dohodnutej v rámci rezolúcie OSN z októbra minulého roku Benin, Bahamy, Bangladéš, Barbados a Čad.



Bezpečnostná situácia eskalovala koncom februára, keď gangy koordinovane zaútočili v hlavnom meste Port-au-Prince a okolí proti policajným staniciam, nemocniciam a medzinárodnému letisku, ktoré je od začiatku marca zatvorené. Vtrhli aj do dvoch najväčších haitských väzníc, odkiaľ utieklo vyše 4000 väzňov.



Haiti nemá funkčný parlament a od atentátu na prezidenta Jovénela Moisea v roku 2021 ani hlavu štátu. Po odstúpení premiéra Ariela Henryho koncom apríla prevzala moc deväťčlenná prechodná vládna rada s cieľom zorganizovať voľby. Spravovanie krajiny by mala odovzdať novej vláde a novému prezidentovi najneskôr 7. februára 2026.