Násilie medzi kmeňmi v Papue-Novej Guinei si vyžiadalo 64 životov

Port Moresby 19. februára (TARS) - Papua-Nová Guinea nasadzuje ďalšie bezpečnostné zložky do oblasti, kde v bojoch medzi súperiacimi kmeňmi prišlo o život viac než 60 ľudí. Uviedla to v pondelok miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Neďaleko mesta Wabag, 600 kilometrov severozápadne od metropoly Port Moresby polícia našla 64 zakrvavených tiel. Šéf polície David Manning incident označil za hanebný barbarský čin a oznámil, že sa cielenými operáciami sa obnovuje zákon a poriadok.



"Títo príslušníci majú jasné pokyny, že môžu použiť akúkoľvek úroveň sily potrebnú na zabránenie ďalšiemu násiliu a odplate," povedal. Zahŕňa to podľa jeho slov použitie aj smrtiacich prostriedkov v prípade, ak by boli ohrozené životy civilistov či bezpečnostných zložiek.



Vláda Papuy-Novej Guinei sa pokúša bez väčšieho úspechu potlačiť násilnosti rôznymi stratégiami. V regióne došlo v posledných rokoch viackrát k hromadnému zabíjaniu. Armáda do oblasti nasadila asi 100 vojakov, no ich vplav je len obmedzený, pretože nemajú toľko mužov ani zbraní ako znepriatelené kmene.