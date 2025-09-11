< sekcia Zahraničie
Násilie musí skončiť, vyzval Biden po zastrelení aktivistu Kirka
Biden sa tak pripojil k viacerým ďalším americkým politikom, ktorí incident odsúdili.
Autor TASR
Washington 11. septembra (TASR) - Bývalý americký prezident Joe Biden v stredu odsúdil zastrelenie vplyvného konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka a vyzval na zastavenie násilia, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a stanice CNN.
Biden sa tak pripojil k viacerým ďalším americkým politikom, ktorí incident odsúdili.
Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah. Doposiaľ neznámy strelec, po ktorom úrady napriek predchádzajúcim správam o jeho údajnom zadržaní naďalej pátrajú, ho zasiahol do krku.
„V našej krajine nie je miesto pre takýto druh násilia. Musí to skončiť hneď. Jill a ja sa modlíme za rodinu a blízkych Charlieho Kirka,“ uviedol demokratický exprezident na sociálnych sieťach.
Streľbu na Kirka odsúdila v stredu aj bývalá Bidenova viceprezidentka a neskoršia prezidentská kandidátka Kamala Harrisová.
„Politické násilie nemá v Amerike miesto. Odsudzujem tento čin a všetci musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili, aby to neviedlo k väčšiemu násiliu,“ napísala na sociálnych sieťach Harrisová.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.
Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel.
Tridsaťjedenročný Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.
Samotný Trump v stredu v reakcii na smrť Kirka nariadil, aby boli americké vlajky na jeho počesť spustené na pol žrde počas celého týždňa, píše agentúra AFP.
„Na počesť Charlieho Kirka, skutočne veľkého amerického vlastenca, nariaďujem spustenie všetkých amerických vlajok v Spojených štátoch na pol žrde do nedele večera do 18:00 h,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Biden sa tak pripojil k viacerým ďalším americkým politikom, ktorí incident odsúdili.
Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah. Doposiaľ neznámy strelec, po ktorom úrady napriek predchádzajúcim správam o jeho údajnom zadržaní naďalej pátrajú, ho zasiahol do krku.
„V našej krajine nie je miesto pre takýto druh násilia. Musí to skončiť hneď. Jill a ja sa modlíme za rodinu a blízkych Charlieho Kirka,“ uviedol demokratický exprezident na sociálnych sieťach.
Streľbu na Kirka odsúdila v stredu aj bývalá Bidenova viceprezidentka a neskoršia prezidentská kandidátka Kamala Harrisová.
„Politické násilie nemá v Amerike miesto. Odsudzujem tento čin a všetci musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili, aby to neviedlo k väčšiemu násiliu,“ napísala na sociálnych sieťach Harrisová.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.
Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel.
Tridsaťjedenročný Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.
Samotný Trump v stredu v reakcii na smrť Kirka nariadil, aby boli americké vlajky na jeho počesť spustené na pol žrde počas celého týždňa, píše agentúra AFP.
„Na počesť Charlieho Kirka, skutočne veľkého amerického vlastenca, nariaďujem spustenie všetkých amerických vlajok v Spojených štátoch na pol žrde do nedele večera do 18:00 h,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.