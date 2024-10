Násilie narkomafie v Mexiku si za mesiac vyžiadali 150 mŕtvych

Culiacán 5. októbra (TASR) - Približne 150 mŕtvych si za uplynulý mesiac vyžiadala vlna násilia v bašte mexických kartelov, ktorou otriasajú boje medzi gangmi, uviedla tamojšia prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy, ktorú v sobotu priniesla tlačová agentúra AFP.



Medzi obeťami je aj päť mužov, ktorých telá sa našli so strelnými ranami vo štvrtok večer na hlavnej triede v meste Culiacán na severozápade Mexika. Dňa 9. septembra tam vypukla vojna medzi dvoma frakciami drogového kartelu Sinaloa, jednej z najnásilnejších a najmocnejších organizácií obchodníkov s narkotikami v krajine.



Niekoľkí miestni policajti, ktorí sú podozriví z účasti na násilnostiach, už boli odzbrojení armádou.



Zrážky nasledovali po dramatickom zatknutí spoluzakladateľa kartelu Sinaloa Ismaela Zambadu 25. júla na území Spojených štátov, ktorý tvrdí, že bol unesený v Mexiku a vydaný do väzby v USA. Zambada (76) bol zadržaný spolu s Joaquínom Guzmánom Lópezom, synom El Chapa, ktorý si v USA odpykáva doživotný trest.



Násilnosti vypukli medzi členmi gangu lojálnymi El Chapovi a jeho synom, a ostatnými členmi kartelu napojenými na Zambadu, ktorý v septembri na súde v New Yorku poprel svoju vinu v celom rade vznesených obvinení.



Bývalý mexický prezident Andrés Manuel López Obrador pred odchodom z funkcie tento týždeň uviedol, že Spojené štáty nesú spoločnú vinu za tento násilný konflikt, a to pre zatknutie Zambadu. Americký veľvyslanec v Mexiku Ken Salazar však toto tvrdenie odmietol. Washington popiera, že plánoval zatknutie Zambadu.



V Mexiku bolo od roku 2006 v dôsledku rastúceho kriminálneho násilia, ktoré z veľkej časti súvisí s obchodovaním s drogami a činnosťou gangov, zavraždených viac ako 450.000 ľudí.



Claudia Sheinbaumová, ktorá v utorok zložila prísahu ako prvá mexická prezidentka, sa zaviazala, že sa bude držať López Obradorovej stratégie "objatia, nie nábojov", ktorá spočíva v používaní sociálnej politiky na boj proti zločinu v jeho počiatkoch.



Sheinbaumová (62), bývalá starostka hlavného mesta Mexiko a kľúčová predstaviteľka vládnucej strany, na budúci týždeň predstaví svoj bezpečnostný plán.