Násilie v Afganistane má ďalšiu obeť, zastrelili regionálneho politika

Kábul 19. septembra (TASR) - Zástupcu šéfa regionálnej vlády provincie Paktijá na juhu Afganistanu zastrelili v sobotu neznámi ozbrojenci, píše agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Politik menom Ajúb Gharvál bol zabitý v hlavnom provinciálnom meste Gardéz cestou do miestnej univerzity. K zodpovednosti za atentát sa bezprostredne neprihlásila nijaká skupina, v tejto provincii je už však dlhý čas aktívne islamistické hnutie Taliban.



Sústrasť rodine zabitého vyjadril aj afganský prezident Ašraf Ghaní, ktorý pri tejto príležitosti zdôraznil, že militanti z Talibanu by mali rešpektovať túžbu Afgancov po všeobecnom prímerí a pokoji zbraní.



I keď talibovia prímerie ako také tvrdošijne odmietajú, vedú v súčasnosti v katarskom hlavnom meste Dauha rozhovory so zástupcami afganskej vlády o možnostiach politického riešenia už celé roky sa vlečúceho konfliktu v Afganistane.