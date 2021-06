Násilie v Mjanmarsku eskaluje v čase nárastu sebaobranných skupín

Rangún 28. júna (TASR) - Násilie v poprevratovom Mjanmarsku sa vystupňovalo, keď sa "sebaobranné" protivládne skupiny čoraz viac obracajú proti armáde. Uvádza to pondelková správa mimovládnej organizácie Medzinárodná krízová skupina (ICG), ktorá varuje pred "enormnými" dôsledkami, ak vojenský režim zasiahne voči odporcom plnou silou. Informuje o tom agentúra AFP.



Mjanmarsko sužuje chaos od februárového prevratu, pri ktorom armáda zosadila civilnú vládu pod vedením političky Aun Schan Su Ťij. Pri zákrokoch junty voči disentu zabili podľa miestnych aktivistov viac ako 880 ľudí.



V niektorých oblastiach miestni obyvatelia vytvorili "obranné sily" na odpor voči vláde, ktoré často používajú lovecké pušky či zbrane vyrobené v provizórnych výrobniach v džungli. Armáda už proti nim na severozápade krajiny alebo na východnej hranici s Thajskom nasadila vrtuľníky a delostrelectvo.



"Možno očakávať, že ak armáda bude čeliť ozbrojenej vzbure, použije svoju vojenskú moc proti civilistom," uviedla ICG. "Dôsledky pre ľudí budú enormné – najmä pre ženy, deti a seniorov, ktorí sú vystavení najväčšiemu utrpeniu následkom násilia a vysídlenia."



K zrážkam dochádza v oblastiach, ktoré nezažili konflikt celé desaťročia, čo vedie humanitárne agentúry k snahe rýchlo vytvoriť nové zásobovacie trasy, vyplýva zo správy.



Boje a neistota už vyhnali z domovov odhadom 230.000 ľudí, uviedla minulý týždeň OSN.



Sebaobranné skupiny sú ďalším prvkom nestability v tejto chudobnej krajine juhovýchodnej Ázie, kde sa už pred prevratom viac ako 20 etnických povstaleckých skupín nachádzalo v rôznych fázach konfliktu so štátom.



V čase kolabujúcej ekonomiky by nové milície mohli "hľadať zdroje príjmu mimo darov z komunity, ktoré ich dosiaľ udržiavali", varovala ICG. Nie je tiež pravdepodobné, že tieňová "vláda národnej jednoty", vytvorená prevažne poslancami zosadenej vlády, dokáže takéto skupiny dostať pod svoju kontrolu.



Zrážky medzi civilnými milíciami a armádou sa doposiaľ zväčša obmedzovali na vidiecke oblasti. Minulý týždeň však najmenej šesť ľudí zahynulo pri prestrelke medzi bezpečnostnými silami a sebaobrannou skupinou v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj, dodáva AFP.