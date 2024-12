Násilné protesty v Gruzínsku pokračovali aj tretiu noc

Tbilisi 1. decembra (TASR) - Násilné strety medzi políciou a protivládnymi demonštrantami pokračovali v Gruzínsku zo soboty na nedeľu už tretiu noc po sebe. Odštartovalo ich rozhodnutie vlády pozastaviť rozhovory o vstupe do Európskej únie, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Podľa gruzínskych médií použili policajti proti davu vodné delá a slzotvorný plyn, zatiaľ čo niektorí demonštranti na nich odpaľovali pyrotechniku a hádzali rôzne predmety.



Bezpečnostným silám sa podarilo vytlačiť protestujúcich od budovy tamojšieho parlamentu až v nedeľu ráno. Demonštranti teraz postavili zátarasy v blízkosti Tbiliskej štátnej univerzity v hlavnom meste. Strety - a prehlbujúca sa politická kríza medzi nacionalistickou konzervatívnou vládou a proeurópskou opozíciou - smerujú k ešte väčšej polarizácii krajiny.



Oficiálne informácie o počte zranených a zatknutých počas noci neboli bezprostredne k dispozícii. Zhromaždenia sa konajú aj v ďalších mestách po celom Gruzínsku. V pozadí protestov sú parlamentné voľby z konca októbra, ktoré zatienili obvinenia z podvodov a v ktorých bola za víťaza vyhlásená vládnuca strana Gruzínsky sen.



Opozícia, viaceré krajiny či Európsky parlament výsledky volieb neuznali. Najnovšia vlna protestov sa spustila po tom, ako premiér Irakli Kobachidze oznámil, že ruší prístupové rokovania s EÚ do roku 2028. Obvinil Úniu zo zasahovania do gruzínskych záležitostí a vydierania.



Nová šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v nedeľu vyhlásila, že Únia by mohla uvaliť sankcie v súvislosti s najnovším vývojom v Gruzínsku. "Je jasné, že použitie násilia proti pokojným demonštrantom je neprijateľné a gruzínska vláda by mala rešpektovať vôľu gruzínskeho ľudu, ale aj gruzínsku ústavu," povedala Kallasová počas návštevy Kyjeva v prvý deň vo funkcii. Podľa prieskumov si väčšina Gruzíncov želá vstup do EÚ, čo je tiež cieľ zakotvený v ústave krajiny.