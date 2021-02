Demokrati: Násilníci v Kapitole verili, že konajú na príkaz Trumpa

Washington 11. februára (TASR) - Demonštranti, ktorí 6. januára násilne vnikli do sídla amerického Kongresu boli presvedčení, že konajú na príkaz vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. V rámci tretieho dňa procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) v americkom Senáte to v piatok uviedli demokratickí žalobcovia, informovala agentúra AP.



Demokratická kongresmanka Diana DeGetteová prezentovala senátorom vyjadrenia Trumpových prívržencov - na videozáznamoch i v rozhovoroch v médiách-, v ktorých vyjadrovali presvedčenie, že im bývalý prezident prikázal vniknúť do budovy Kapitolu.



Deviati demokratickí kongresmani zo Snemovne reprezentantov zavŕšia v priebehu štvrtka svoje reči, ktorých cieľom je presvedčiť dvojtretinovú väčšinu 100-členného Senátu, že Trump svojim konaním a vyjadreniami podnietil januárové násilnosti.



Demokrati v Senáte ukázali v utorok dovtedy nezverejnený videozáznam zachytávajúci nepokoje v Kapitole. Na záberoch bolo, okrem iného, vidieť ako dav ľudí skanduje "Obesiť Mikea Pencea!". Práve Trumpov viceprezident Pence totiž v tom čase predsedal zasadnutiu oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Joea Bidena v novembrových voľbách.



Samotný Biden sa doteraz k impeachmentu nevyjadroval, vo štvrtok však uviedol, že zverejnený videozáznam "možno niektorých (republikánskych senátorov) presvedčil".



V piatok vystúpia na pôde Senátu Trumpovi právni zástupcovia, ktorí budú mať na obhajobu svojho klienta celkovo 16 hodín, teda rovnaký čas, ako mali demokratickí žalobcovia.



Po ich vystúpení budú mať senátori možnosť pýtať sa otázky a následne budú hlasovať o Trumpovej vine.



Je možné, že celý proces skončí už počas nadchádzajúceho víkendu alebo začiatkom budúceho týždňa, informovala televízna stanica CNN s odvolaním sa na republikánskych i demokratických zákonodarcov.



Trump je jediným prezidentom USA, na ktorého bola podaná ústavná žaloba až dvakrát v priebehu jeho funkčného obdobia. Prvýkrát čelil pokusu o impeachment v decembri 2019, Senát však vznesenú žalobu napokon odmietol. Proces vtedy trval tri týždne, pripomína agentúra AFP.



Predpokladá sa, že Senát aj tejto druhý pokus o Trumpov impeachment napokon odmietne. Demokrati majú v hornej komore Kongresu len 50 kresiel, na svoju stranu by tak museli získať až 17 republikánov, čo sa nepovažuje za pravdepodobné.



Trumpovi stúpenci vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opakovane burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní prezidentských volieb a vyzýval ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump však popiera, že ich nabádal k násilnostiam.