Násilnosti v juhosýrskej provincii Suwajdá majú už viac ako 700 obetí

Damask 19. júla (TASR) - Pri ozbrojených zrážkach v juhosýrskej provincii Suwajdá prišlo od minulého víkendu o život najmenej 718 ľudí, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), čím aktualizovalo predchádzajúcu bilanciu obetí. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry AFP.



SOHR spresnilo, že od vypuknutia zrážok v nedeľu 13. júla bolo zabitých 146 drúzskych bojovníkov a 245 civilistov, z toho 165 pri „hromadných popravách príslušníkmi ministerstiev obrany a vnútra“.



Zahynulo aj 287 pracovníkov ministerstva obrany a vnútra, 18 beduínskych bojovníkov a traja beduíni, ktorých podľa SOHR popravili beduínski ozbrojenci. Vo svojej poslednej bilancii násilností SOHR uvádzalo 350 mŕtvych.



V Británii sídliace SOHR, ktoré sa pri informovaní o dianí v Sýrii spolieha na sieť miestnych zdrojov, dodalo, že pri izraelských náletoch na juhu Sýrie zahynulo aj 15 príslušníkov sýrskeho ministerstva obrany a vnútra.



Ozbrojené zrážky medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a sunnitskými beduínskymi klanmi vypukli v nedeľu 13. júla. Neskôr sa do nich zapojili aj bezpečnostné zložky novej islamistickej sýrskej vlády, ktoré sa podľa svedkov a SOHR postavili na stranu beduínov proti drúzskym milíciám.



Spojené štáty v stredu oznámili dohodu o stiahnutí sýrskych vládnych síl z mesta Suwajdá.



Do krízy medzičasom aktívne zasiahol aj Izrael, ktorý tvrdí, že sa snaží chrániť práva drúzov. V stredu podnikol vzdušné útoky na veliteľstvo sýrskej armády, ministerstvo obrany a oblasť v blízkosti prezidentského paláca.



Americké ministerstvo zahraničných vecí neskôr uviedlo, že Spojené štáty nepodporili tieto izraelské letecké útoky, hoci Izrael je ich blízkym spojencom.



AFP v noci na sobotu informovala, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu a dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara sa dohodli na prímerí. Oznámil to americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack, ktorý vyzval všetky strany vo vojnou sužovanej Sýrii, aby zložili zbrane.



Drúzovia sú po arabsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitského islamu. Ich náboženstvo sa výrazne líši od tradičného islamu a mnohí drúzovia sa za moslimov ani nepovažujú.



V Sýrii žije približne 700.000 drúzov, ich baštou je práve provincia Suwajdá. Viac než 100.000 ich žije aj v Izraeli a na Izraelom okupovaných Golanských výšinách.