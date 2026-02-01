< sekcia Zahraničie
Násilnosti v Turíne si vyžiadali viac ako 100 zranených policajtov
Pokojné zhromaždenie prerástlo do násilností po tom, ako bolo oficiálne ukončené.
Autor TASR
Turín 1. februára (TASR) - Zhromaždenie na protest proti zatvoreniu ľavicového kultúrneho centra v severotalianskom meste Turín prerástlo v sobotu večer do potýčok, v ktorých bolo zranených viac ako 100 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Polícia zadržala desať ľudí a na dve osoby bol vydaný zatykač. Informácie o počte zranených demonštrantov nateraz nie sú k dispozícii.
Podľa organizátorov citovaných agentúrou DPA sa na demonštrácii v centre Turína zúčastnilo približne 50.000 ľudí, iné zdroje uvádzajú okolo 15.000 účastníkov. V dave bolo vidno aj palestínske vlajky.
Pokojné zhromaždenie prerástlo do násilností po tom, ako bolo oficiálne ukončené: niektorí ľudia - často so zahalenými tvárami - začali smerom k policajtom hádzať kamene, zápalné fľaše a iné predmety. Podpálili aj policajnú dodávku a odpadkové koše.
V snahe rozohnať agresívnych demonštrantov bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn a vodné delá. Podľa DPA boli pri potýčkach zranení nielen policajti, ale aj demonštranti: jeden z nich bol na políciu odvezený s poraneniami hlavy. Terčom útoku bol aj štáb televízie RAI.
Jeden z policajtov utrpel zranenia pri tom, ako ho maskovaní útočníci ležiaceho na zemi kopali a bili a použili aj údery kladivom. Úrady uviedli, že tento 29-ročný policajt je vážne zranený, ale nie je v kritickom stave.
Ako vo svojej správe spresnila agentúra DPA, účastníci zhromaždenia protestovali proti vysťahovaniu kultúrneho centra Askatasuna, ktoré bolo desaťročia miestom stretávania turínskej ľavicovej scény. Zariadenie bolo zatvorené krátko pred Vianocami.
Incident v Turíne a agresivita časti demonštrantov vyvolali kritiku zo strany politikov: premiérka Giorgia Meloniová označila násilnosti za „agresiu namierenú proti štátu a jeho predstaviteľom“, ktorá sa nedá ospravedlniť. Prezident Sergio Mattarella telefonicky kontaktoval ministra vnútra Mattea Piantedosiho a vyjadril solidaritu príslušníkom bezpečnostných zložiek.
Aliancia Zelení a ľavica (AVS) vo svojom vyhlásení odsúdila násilie, ku ktorému sa po protestnom zhromaždení uchýlila skupina radikálov, a vyjadrila solidaritu štábu televízie RAI a zraneným policajtom. AVS zároveň zdôraznila, že väčšina protestujúcich mala iné motivácie - ochranu komunitného centra a práva na zhromažďovanie.
Ľavicoví aktivisti v Taliansku opakovane obviňujú vládu premiérky Meloniovej, že tvrdo zasahuje proti ľavicovo orientovaným inštitúciám, zatiaľ čo nekoná proti krajne pravicovým aktivistom.
Podľa organizátorov citovaných agentúrou DPA sa na demonštrácii v centre Turína zúčastnilo približne 50.000 ľudí, iné zdroje uvádzajú okolo 15.000 účastníkov. V dave bolo vidno aj palestínske vlajky.
Pokojné zhromaždenie prerástlo do násilností po tom, ako bolo oficiálne ukončené: niektorí ľudia - často so zahalenými tvárami - začali smerom k policajtom hádzať kamene, zápalné fľaše a iné predmety. Podpálili aj policajnú dodávku a odpadkové koše.
V snahe rozohnať agresívnych demonštrantov bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn a vodné delá. Podľa DPA boli pri potýčkach zranení nielen policajti, ale aj demonštranti: jeden z nich bol na políciu odvezený s poraneniami hlavy. Terčom útoku bol aj štáb televízie RAI.
Jeden z policajtov utrpel zranenia pri tom, ako ho maskovaní útočníci ležiaceho na zemi kopali a bili a použili aj údery kladivom. Úrady uviedli, že tento 29-ročný policajt je vážne zranený, ale nie je v kritickom stave.
Ako vo svojej správe spresnila agentúra DPA, účastníci zhromaždenia protestovali proti vysťahovaniu kultúrneho centra Askatasuna, ktoré bolo desaťročia miestom stretávania turínskej ľavicovej scény. Zariadenie bolo zatvorené krátko pred Vianocami.
Incident v Turíne a agresivita časti demonštrantov vyvolali kritiku zo strany politikov: premiérka Giorgia Meloniová označila násilnosti za „agresiu namierenú proti štátu a jeho predstaviteľom“, ktorá sa nedá ospravedlniť. Prezident Sergio Mattarella telefonicky kontaktoval ministra vnútra Mattea Piantedosiho a vyjadril solidaritu príslušníkom bezpečnostných zložiek.
Aliancia Zelení a ľavica (AVS) vo svojom vyhlásení odsúdila násilie, ku ktorému sa po protestnom zhromaždení uchýlila skupina radikálov, a vyjadrila solidaritu štábu televízie RAI a zraneným policajtom. AVS zároveň zdôraznila, že väčšina protestujúcich mala iné motivácie - ochranu komunitného centra a práva na zhromažďovanie.
Ľavicoví aktivisti v Taliansku opakovane obviňujú vládu premiérky Meloniovej, že tvrdo zasahuje proti ľavicovo orientovaným inštitúciám, zatiaľ čo nekoná proti krajne pravicovým aktivistom.