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Násilnú smrť psychiatrického pacienta si pripomenuli ľudia v Záhrebe
Riaditeľ dotknutej psychiatrickej nemocnice aj jej správna rada už odstúpili z funkcií.
Autor TASR
Záhreb 14. novembra (TASR) - Stovky ľudí sa v sobotu zišli v chorvátskom hlavnom meste Záhreb, aby si uctili pamiatku pacienta psychiatrickej liečebne Kristiana Josipa Periša, ktorého smrť – údajne spôsobená neprimeraným použitím sily zo strany ošetrovateľov – šokovala celú krajinu, píše agentúra AFP. Informuje o tom TASR.
Štyroch ošetrovateľov zo záhrebskej psychiatrickej nemocnice zadržali uplynulý víkend pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy 32-ročného pacienta, ktorého do zariadenia prijali v psychotickom stave.
Ošetrovatelia sú podozriví z „použitia neprimeranej sily v rozpore so zdravotníckymi štandardmi“, uviedla prokuratúra.
Osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý unikol na internet, zachytáva zdravotnícky personál pri znehybňovaní pacienta, ktorého končatiny boli pripútané k posteli. Na videu vidieť, ako ho personál bije päsťami do hrudníka, tlačí na jeho telo a drží mu na tvári pritlačený vankúš. Prítomných bolo aj niekoľko ďalších zdravotníckych pracovníkov, údajne aj vrátane jedného lekára.
Video vyvolalo vlnu verejného pobúrenia a rozprúdilo debatu o zaobchádzaní s psychiatrickými pacientmi, pričom premiér Andrej Plenkovič označil incident za „vraždu“.
V sobotu sa na námestí v centre Záhrebu zišli stovky ľudí na zhromaždení, ktoré zorganizovala študentská iniciatíva, a za Periša držali osem minút ticha.
„Na toto sa nikdy nesmie zabudnúť, inak sa veci len zhoršia,“ povedala pre agentúru AFP 20-ročná študentka Lea, keď zapaľovala sviečku spolu s desiatkami ďalších účastníkov zhromaždenia.
Inšpekcia ministerstva zdravotníctva odhalila v prípade „nezrovnalosti“ a vo vyšetrovaní pokračuje, uviedla ministerka zdravotníctva Irena Hrstičová.
Riaditeľ dotknutej psychiatrickej nemocnice aj jej správna rada už odstúpili z funkcií. Perišova rodina oznámila, že ďalšie spomienkové zhromaždenie sa uskutoční 21. novembra na hlavnom námestí v Záhrebe, dodáva AFP.
Štyroch ošetrovateľov zo záhrebskej psychiatrickej nemocnice zadržali uplynulý víkend pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy 32-ročného pacienta, ktorého do zariadenia prijali v psychotickom stave.
Ošetrovatelia sú podozriví z „použitia neprimeranej sily v rozpore so zdravotníckymi štandardmi“, uviedla prokuratúra.
Osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý unikol na internet, zachytáva zdravotnícky personál pri znehybňovaní pacienta, ktorého končatiny boli pripútané k posteli. Na videu vidieť, ako ho personál bije päsťami do hrudníka, tlačí na jeho telo a drží mu na tvári pritlačený vankúš. Prítomných bolo aj niekoľko ďalších zdravotníckych pracovníkov, údajne aj vrátane jedného lekára.
Video vyvolalo vlnu verejného pobúrenia a rozprúdilo debatu o zaobchádzaní s psychiatrickými pacientmi, pričom premiér Andrej Plenkovič označil incident za „vraždu“.
V sobotu sa na námestí v centre Záhrebu zišli stovky ľudí na zhromaždení, ktoré zorganizovala študentská iniciatíva, a za Periša držali osem minút ticha.
„Na toto sa nikdy nesmie zabudnúť, inak sa veci len zhoršia,“ povedala pre agentúru AFP 20-ročná študentka Lea, keď zapaľovala sviečku spolu s desiatkami ďalších účastníkov zhromaždenia.
Inšpekcia ministerstva zdravotníctva odhalila v prípade „nezrovnalosti“ a vo vyšetrovaní pokračuje, uviedla ministerka zdravotníctva Irena Hrstičová.
Riaditeľ dotknutej psychiatrickej nemocnice aj jej správna rada už odstúpili z funkcií. Perišova rodina oznámila, že ďalšie spomienkové zhromaždenie sa uskutoční 21. novembra na hlavnom námestí v Záhrebe, dodáva AFP.