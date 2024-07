Násirova nemocnica v Pásme Gazy je preťažená, nie je schopná fungovať

Gaza 13. júla (TASR) - Násirova nemocnica v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy už nie je schopná fungovať, uviedli v sobotu predstavitelia nemocnice. Lekári tvrdia, že sú preťažení a nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť veľkému počtu obetí kvôli intenzite izraelskej vojenskej ofenzívy a akútnemu nedostatku zdravotníckeho materiálu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pri sobotňajšom izraelskom útoku, ktorý zasiahol tábor pre vysídlencov v meste Chán Júnis zahynulo najmenej 71 ľudí a ďalších 289 ľudí utrpelo zranenia. Obete útoku boli prevezené do Násirovej nemocnice.



Izraelská armáda tvrdí, že útok bol cielený na vojenského veliteľa Hamasu Muhammada Dajfa. Hamas toto tvrdenie popiera a považuje ho za nepravdivé. "Nie je to prvýkrát, čo Izrael tvrdí, že sa zameriava na palestínskych vodcov, aby sa neskôr ukázalo, že to nie je pravda," podľa Reuters uviedla palestínska skupina.



Izraelský armádny rozhlas vyhlásil, že Dajf sa ukrýval v budove v Al-Mawasi západne od mesta Chán Júnis. Podľa izraelskej armády sa útok na veliteľa militantov sa uskutočnil v oplotenej oblasti Hamasu a väčšina prítomných ľudí boli militanti, informuje The Guardian. Izrael označil Al-Mawasi za bezpečnú zónu pre Palestínčanov utekajúcich pred bojmi v Gaze, pripomína CNN.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámil, že izraelský líder bude počas dňa v súvislosti so zásahom v Pásme Gazy viesť bezpečnostné rozhovory. Izraelský minister obrany Joav Gallant viedol osobitné konzultácie vzhľadom na "vývoj v Gaze", uviedli predstavitelia jeho ministerstva.