Našli kabínu nákladného auta, ktoré aj s vodičom pohltila prepadlina

Tokio 12. februára (TASR) - Japonskí hasiči v kanalizačnom potrubí objavili kabínu nákladného auta, ktoré sa aj s vodičom pred približne dvomi týždňami prepadlo do náhle vytvorenej prepadliny. V kabíne by podľa úradov mohlo byť aj telo stále nezvestného 74-ročného vodiča. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Na križovatke v meste Jašio neďaleko Tokia sa ráno 28. januára počas rannej špičky náhle prepadla zem. Prepadlina sa neskôr rozšírila na šírku približne 40 metrov a hĺbku 15 metrov.



Vodič, ktorý aj s vozidlom v prepadline uviazol, so záchranármi komunikoval niekoľko hodín, miesto prepadu však bolo príliš nestabilné a záchranári sa museli stiahnuť.



Odborníci po analýze fotografií zhotovených podzemným dronom objavili kabínu nákladného auta. Nemožno vylúčiť, že v jej vnútri je zrejme telo človeka, uviedol predstaviteľ miestneho hasičského zboru.



Záchranári sa do potrubia s priemerom takmer päť metrov podľa neho zatiaľ nemohli dostať kvôli prúdeniu vody a vysokej hladine jedovatých plynov. Aby sa prúdenie vody zastavilo, je potrebné vybudovať dočasné obtokové potrubie, čo zaberie približne tri mesiace. Dovtedy musia záchranári čakať a až potom sa dostanú do kabíny nákladného auta.



Do prepadliny zatiaľ postavili rampu, aby pomocou ťažkej techniky odstránili blato a sutiny. Objavilo sa tam aj veľké množstvo odpadovej vody, čo v kombinácii s dažďom zastavilo záchrannú operáciu vnútri jamy. Namiesto toho sa záchranári zameriavajú na kanalizačnú rúru, kde bola spozorovaná kabína nákladného auta.