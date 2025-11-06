Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.

Autor TASR
Paríž 6. novembra (TASR) - Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informáciu od miestnych úradov.

Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska.

Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii.

