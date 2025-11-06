< sekcia Zahraničie
POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur
Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 6. novembra (TASR) - Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informáciu od miestnych úradov.
Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska.
Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii.
Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.
Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska.
Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii.
Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.