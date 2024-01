Našli sa čierne skrinky havarovaného lietadla s ukrajinskými zajatcami

Moskva/Londýn 25. januára (TASR) - V Belgorodskej oblasti na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou sa našli tzv. čierne skrinky vojenského lietadla Il-76. Pri jeho havárii v stredu zahynulo všetkých 74 osôb na palube. S odvolaním sa na spravodajské weby RBK a RIA Novosti, o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC.



Vyšetrovateľom bolo odovzdané zariadenie na zaznamenávanie letových parametrov a hlasový záznamník, ktoré sa nachádzali v chvostovej časti lietadla.



Lietadlo Il-76 sa zrútilo v stredu okolo 11.00 h miestneho času. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že lietadlo so šiestimi členmi posádky viezlo 65 ukrajinských vojnových zajatcov, ktorých sprevádzali traja ruskí vojaci. Podľa Moskvy bolo zostrelené protilietadlovým raketovým systémom z Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, kde radarové zariadenia ruského letectva zaznamenalo odpálenie dvoch "ukrajinských striel".



Moskva medzičasom deklarovala, že "Kyjev vedel", že Ruská federácia v stredu použije vojenské transportné lietadlo na prepravu vojenského personálu ukrajinských ozbrojených síl na výmenu. Malo k nej dôjsť v stredu popoludní v lokalite Kolotilovka na rusko-ukrajinskej hranici.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na štvrtok vo svojom videopríhovore žiadal medzinárodné vyšetrovanie havárie lietadla Il-76. Nepotvrdil a ani nepoprel tvrdenia Ruska, že lietadlo zostrelila ukrajinská strana.



Zelenského návrh Kremeľ vo štvrtok odmietol. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však súčasne dodal, že ak má Zelenskyj na mysli vyšetrovanie "zločinného konania kyjevského režimu", Moskva takéto vyšetrovanie považuje "jednoznačne za nutné".



Na otázku, či išlo o úmyselný čin, hovorca Kremľa podľa agentúry Interfax odpovedal: "Mali by ste mať telefónne číslo na administratívu prezidenta Zelenského. Zavolajte a položte túto otázku".



Peskov zopakoval, že vojenské transportné lietadlo s desiatkami ukrajinských väzňov smerujúcich na výmenu zajatcov zostrelila Ukrajina a označil to za "obludný čin". Dodal, že momentálne nie je možné odhadnúť, ako to ovplyvní pokračovanie programu výmeny väzňov.