Nájdená krabica môže objasniť únos jedného z najbohatších Nemcov

Berlín 25. júla (TASR) - Nemecká polícia v piatok oznámila, že objavila stratené dokumenty týkajúce sa únosu zakladateľa siete supermarketov Aldi Thea Albrechta z roku 1971. Krabicu s vyšetrovacími spismi našli v pivničných priestoroch policajného riaditeľstva v meste Essen. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.



Dokumenty by podľa polície mohli pomôcť odhaliť viac o pozadí tohto prípadu a „vyplniť existujúce medzery vo vyšetrovaní zločinu“.



Šéf essenskej polície Andreas Stüve plánuje dokumenty odovzdať v utorok štátnemu archívu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.



Albrecht založil sieť diskontných supermarketov Aldi v roku 1946 spolu so svojím bratom Karlom. Unesený bol 29. novembra 1971. Podnikateľa držali 17 dní v skrini v meste Düsseldorf a prepustili ho po tom, čo esenský biskup Franz Hengsbach doručil výkupné vo výške siedmich miliónov nemeckých mariek.



Únoscov Heinza-Joachima Ollenburga a Paula Krona polícia neskôr dolapila a odsúdení boli na osem a pol roka väzenia. Polícii sa však podarilo získať iba polovicu zaplateného výkupného.



Albrecht zomrel v roku 2010 vo veku 88 rokov. Podľa časopisu Forbes bol v tom čase 31. najbohatším človekom sveta s majetkom asi 16,7 miliardy dolárov.