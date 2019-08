NAŠLI TELO BEZ HLAVY: Nález spájajú s aktivitami podsvetia

Prokuratúra z okresného mesta Liege, ktorá má na starosti vyšetrovanie tohto prípadu, potvrdila, že na pozemkoch patriacich obci Erezée bola objavená mŕtvola v zlom stave.

Brusel 9. augusta (TASR) - Bezhlavé a spálené telo neznámeho muža bolo objavené vo štvrtok v noci, pochované pod zemou v lese Amonines pri lokalite Erezée v belgickej provincii Luxembursko. Uviedli to v piatok regionálne belgické noviny Meuse of Luxembourg na svojej webovej stránke.



Prokuratúra z okresného mesta Liege, ktorá má na starosti vyšetrovanie tohto prípadu, potvrdila, že na pozemkoch patriacich obci Erezée bola objavená mŕtvola "v zlom stave". Vyšetrovatelia oznámili, že do pondelka neposkytnú médiám žiadne ďalšie informácie.



"Môžeme potvrdiť, že sme našli telesné pozostatky v zlom stave, potrebná dokumentácia je v štádiu príprav a do pondelka nemôžem poskytnúť viac informácií," uviedla hovorkyňa prokuratúry v Liege pre tlačovú agentúru Belga.



Vyšetrovanie nálezu neznámeho tela má na starosti federálna justičná polícia.



Podľa zdroja, na ktorý sa odvolali regionálne noviny, je nález tela spájaný s vraždami v rámci podsvetia. K objaveniu zohavenej mŕtvoly na juhu krajiny došlo totiž po nedávnom zatknutí viacerých osôb zo zločineckého prostredia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)