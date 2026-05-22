Našli telo obete spojenej so zatknutím šéfa polície v Belehrade
Prokuratúra v Belehrade vo štvrtok oznámila, že „telo, o ktorom sa predpokladá, že patrí hľadanému A. N., sa našlo v sude“.
Autor TASR
Belehrad 22. mája (TASR) - Srbská polícia vo štvrtok objavila telo muža natlačené v sude. K nálezu došlo po streľbe spojenej s podsvetím, ku ktorej došlo v jednej z reštaurácií v Belehrade. Tento prípad viedol až k zatknutiu šéfa belehradskej polície, uviedla prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Srbská polícia aj armáda pátrali po Aleksandarovi Nešovičovi, známom pod prezývkou „Baja“. Ten zmizol minulý týždeň po tom, ako ho šéf belehradskej polície Veselin Milič údajne pozval do reštaurácie, aby si vyriešil nezhody s dvoma ďalšími mužmi. Stretnutie sa však skončilo tragicky. Podľa prokuratúry bol Nešovič jedným z dvojice mužov „zákerným spôsobom zavraždený“. Miestne médiá informovali, že incidentu predchádzala hádka.
Obeť aj strelec pritom mali byť známymi postavami belehradského podsvetia. Milič a traja jeho policajní ochrankári pomohli páchateľom po vražde, uviedla už predtým prokuratúra. K samotnému zločinu malo dôjsť v noci z 12. na 13. mája, spresňuje AFP. V súvislosti s „obzvlášť závažnou vraždou a ďalšími trestnými činmi“ sa začalo vyšetrovanie desiatok osôb vrátane belehradského policajného šéfa Miliča.
Prokuratúra v Belehrade vo štvrtok oznámila, že „telo, o ktorom sa predpokladá, že patrí hľadanému A. N., sa našlo v sude“. Ten bol zakopaný v obci Indjija, približne 40 kilometrov severozápadne od Belehradu. Telo prevezú na pitvu a analýzu DNA, píše sa vo vyhlásení prokuratúry.
„Na 99,9 percenta môžeme na základe oblečenia potvrdiť, že ide o (Aleksandara) Nešoviča,“ uviedol vo štvrtok srbský prezident Aleksandar Vučič pre štátnu televíziu RTS. Zároveň prisľúbil, že úrady si so skorumpovanými policajtmi poradia. „Všetci, ktorí sa podieľali na ochrane zločincov, budú musieť opustiť svoje funkcie,“ dodal.
„Toto samozrejme urobili monštrá. To nie sú ľudia, ale monštrá,“ citovala Vučiča stanica B92.
Miliča po zatknutí 15. mája odvolali z funkcie. Po výsluchu ho vzali do väzby na 30 dní, dodáva AFP.
