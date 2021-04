Našli vrak indonézskej nezvestnej ponorky, 53 ľudí na palube zahynulo

Jakarta 25. apríla (TASR) - Pátracie tímy našli vrak indonézskej vojenskej ponorky, ktorá sa stratila pred štyrmi dňami pri ostrove Bali. Oznámila to v nedeľu indonézska armáda, ktorá súčasne potvrdila, že všetkých 53 ľudí na palube prišlo o život. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Ponorka KRI Nanggala 402 sa zúčastňovala na vojenských cvičeniach asi 100 kilometrov severne od Bali, keď s ňou v stredu ráno stratili spojenie. Takmer 60-metrové plavidlo nemeckej výroby našli rozlomené na tri časti na morskom dne v tejto oblasti.



"S týmto dôkazom môžeme potvrdiť, že KRI Nanggala 402 sa potopila a všetkých jej 53 námorníkov zomrelo v službe," povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii veliteľ indonézskych ozbrojených síl letecký maršal Hadi Tjahjanto.



V sobotu indonézske námorné sily oznámili, že za posledné dni našli pátracie tímy v mori časti ponorky i predmety z jej vnútra. Podľa armády mala posádka zásoby kyslíka len do sobotňajšieho rána.



Príčina potopenia ponorky nie je stále známa. Podľa námorných síl mohla porucha elektrického systému spôsobiť nemožnosť vykonania núdzového návratu na hladinu. Do pátrania po plavidle, ktoré bolo v službách indonézskych síl o roku 1981, sa zapojili lode a lietadlá viacerých krajín.