Našlo sa telo archeológa, ktorý bránil ruiny Palmýry pred džihádistami

Damask 8. februára (TASR) - Sýrske úrady tvrdia, že sa im podarilo nájsť telo popredného archeológa, ktorého v roku 2015 zavraždila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), keď sa tento vedec pokúšal chrániť ruiny starovekého mesta Palmýra. Správu priniesla v pondelok stanica BBC.



Militanti verejne dekapitovali 82-ročného Chálida Asáda po tom, ako džihádistom odmietol prezradiť miesto, kde sú ukryté vzácne artefakty. Štátne médiá priniesli správu, že jeho telo bolo medzi telesnými pozostatkami troch ľudí, ktoré sa podarilo objaviť v meste Kálúl, ležiacom východne od Palmýry.



Na potvrdenie identity sa ešte budú musieť vykonať testy DNA.



Táto brutálna vražda bola jednou z viacerých zverstiev, ktoré spáchali džihádistickí militanti z IS počas dvoch období, keď ovládali Palmýru - lokalitu zapísanú na zozname Svetového dedičstva UNESCO.



Sýrsky archeológ Chálid Asád zasvätil 50 rokov svojho profesionálneho života skúmaniu lokality Palmýra, ktorá sa nachádza v oáze v sýrskej púšti, severovýchodne od Damasku.



Od roku 2003 bol oficiálne na dôchodku, ale vo výskume Palmýry pokračoval až do svojho zajatia komandami IS. Džihádisti ho zavraždili na palmýrskom námestí Tadmor po tom, ako s nimi odmietol spolupracovať.



Islamský štát o niekoľko týždňov nato zničil niekoľko známych objektov v Palmýre pochádzajúcich z 1. a 2. storočia, ktoré džihádisti považovali za rúhačské.



Po tom, ako extrémisti koncom roka 2016 opätovne dobyli toto miesto, došlo k zničeniu tetrapylónu - skupiny štyroch budov s piliermi, ako aj časti rímskeho divadla.



Sýrske vládne sily mali dané územie pod kontrolou od marca 2017, avšak rekonštrukčné práce vzhľadom na neutíchajúcu občiansku vojnu prebiehajú iba pomaly.



Islamský štát kedysi ovládal 88.000 štvorcových kilometrov územia od západnej Sýrie po východný Irak a nastolil brutálny režim pre takmer osem miliónov tamojších obyvateľov.



Islamský štát sa podarilo vytlačiť z jeho posledných bášt v roku 2019, avšak OSN odhaduje, že v Sýrii a Iraku zostalo aktívnych viac než 10.000 militantov. Organizovaní sú v malých bunkách a pokračujú vo vykonávaní smrtiacich útokov v oboch krajinách.