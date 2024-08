Nasralláh: Hizballáh sa v útokoch zameral na vojenskú základňu Izraela

Bejrút 25. augusta (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh v nedeľu uviedol, že hnutie sa v nočných útokoch zameralo na základňu izraelskej vojenskej rozviedky neďaleko Tel Avivu. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Hnutie Hizballáh už dávnejšie prisľúbilo odplatu za zabitie svojho vysokopostaveného veliteľa Fuáda Šukra, ktorý zahynul v júli pri izraelskom útoku v Bejrúte. Podľa Nasralláha však nemalo v úmysle útočiť na izraelskú infraštruktúru či civilné oblasti. "Rozhodli sme sa zamerať na základňu vojenskej spravodajskej služby na území Izraela 1,5 kilometra od Tel Avivu," uviedol.



Dodal, že Hizballáh vypálilo rakety typu Kaťuša s cieľom zmiasť systémy protivzdušnej obrany Železná kupola a iné systémy, aby jeho drony mohli preniknúť do izraelského vzdušného priestoru. "Všetky drony boli úspešne vypustené a vnikli do izraelského vzdušného priestoru," dodal. Drony boli vyslané z oblastí severne i južne od rieky Lítání v Libanone.



Operácia bola podľa jeho slov dokončená podľa plánu. Hovorca izraelskej armády však uviedol, že základňa vojenskej rozviedky nebola zasiahnutá, píše AFP.



Izraelská armáda v noci na nedeľu spustila útoky na ciele na juhu Libanonu po tom, ako odhalila, že Hizballáh pripravuje rozsiahly útok na Izrael.



Iránom podporované libanonské hnutie (Hizballáh) krátko na to v nedeľu ráno oznámilo, že zaútočilo raketami a dronmi na Izrael v odvete za zabitie svojho vysokopostaveného veliteľa Šukra.