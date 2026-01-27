< sekcia Zahraničie
Nasry Asfura zložil prísahu a stal sa novým prezidentom Hondurasu
Autor TASR
Tegucigalpa 27. januára (TASR) - Konzervatívny podnikateľ a bývalý primátor hlavného mesta Tegucigalpa Nasry Asfura v utorok zložil prísahu a stal sa novým prezidentom Hondurasu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Asfura je členom konzervatívnej Národnej strany a vo voľbách 30. novembra získal 40,27 percenta hlasov. Iba tesne porazil štvornásobného kandidáta Salvadora Nasrallu z Liberálnej strany s 39,39 percenta hlasov. Ich pozície boli počas niekoľkotýždňového sčítavania hlasov prakticky vyrovnané.
Nový honduraský prezident patrí k spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po výhre konzervatívcov v Čile, Bolívii, Peru a Argentíne získala americká administratíva v Latinskej Amerike ďalšieho spojenca, napísala agentúra AFP.
Asfura po výhre vo voľbách odcestoval do Spojených štátov, kde sa stretol s ministrom zahraničia Marcom Rubiom. Navštívil tiež izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jednou z kľúčových tém volieb boli vzťahy Hondurasu s Čínou.
