Nástup novej izraelskej vlády odložili pre návštevu Pompea

Jeruzalem 11. mája (TASR) - Zloženie slávnostného sľubu novej izraelskej vlády posunuli o jeden deň z dôvodu stredajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na izraelské úrady.



Pompeo má navštíviť Izrael v stredu, práve v deň, keď sa mala oficiálne ujať moci nová izraelská vláda, píše na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post. Vládu vytvoril dlhoročný premiér Benjamin Netanjahu so svojím hlavným politickým rivalom Bennym Gancom.



Slávnostný sľub zložia členovia nového kabinetu napokon až vo štvrtok o 13.00 h miestneho času (12.00 SELČ).



Nová vláda by mala ukončiť dlhodobú politickú krízu v Izraeli, v rámci ktorej sa za obdobie vyše jedného roka konali tri parlamentné voľby s nerozhodným výsledkom. Koaliční partneri označujú novú vládu za núdzový kabinet, ktorý má pomôcť krajine prekonať negatívne dôsledky pandémie koronavírusu.



Pompeo sa 13. mája stretne v Jeruzaleme s Netanjahuom a Gancom. Jeho cestu do Izraela ministerstvo zahraničných vecí USA avizovalo len 8. mája.



V súlade s koaličnou dohodou by mal byť prvých 18 mesiacov pôsobenia kabinetu izraelským premiérom Netanjahu. V októbri 2021 by ho mal na čele vlády vystriedať Ganc.