Nástupníčkou vodcu KĽDR Kim Čong-una môže byť jeho dcéra Kim Džu-ä

Pchjongjang/Soul 4. januára (TASR) - Nástupníčkou severokórejského vodcu Kim Čong-una sa pravdepodobne stane jeho v súčasnosti desaťročná dcéra Kim Džu-ä. Predpokladá to juhokórejská spravodajská služba. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Kimova dcéra sa prvýkrát objavila na fotografiách v novembri 2022, keď so svojím otcom sledovala úspešný štart severokórejskej balistickej rakety Hwasong-17.



Odvtedy sa s Kimom zúčastnila na niekoľkých dôležitých podujatiach. Severokórejské štátne médiá ju označili za otcove najmilovanejšie dieťa.



Vlani septembri zverejnili záber, ako si k nej počas vojenskej prehliadky kľakol a niečo jej pošepkal vysokopostavený severokórejský generál. V novembri ju vyfotografovali, ako stála pri svojom otcovi počas návštevy veliteľstva letectva. Ona aj jej otec mali na sebe rovnaké kožené bundy a slnečné okuliare. V nedeľu ju Kim počas silvestrovskej oslavy na štadióne v Pchjongjangu pobozkal na líce, ona mu bozk opätovala.



Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) sa pri svojom tvrdení odvolala na podrobnú analýzu verejných aktivít Kim Džu-ä. Dodala však, že stále zvažuje aj iných možných nástupcov vzhľadom na to, že Kim Čong-un je relatívne mladý, nemá žiadne zdravotné problémy a má ešte najmenej jedno ďalšie dieťa. V pondelok oslávi tento severokórejský vodca 40. narodeniny.



Severná Kórea zatiaľ plány ohľadom nástupníctva nekomentovala.



NIS pôvodne považovala za predčasné označovať Kim Džu-ä za možnú nástupníčku svojho otca aj vzhľadom na to, že severokórejský mocenský rebríček je ovplyvnený konfucianizmom a dominujú mu muži.



Od vzniku KĽDR v roku 1945 vládli v KĽDR len muži z dynastie Kimovcov. Kim Čong-un prevzal moc po svojom otcovi Kim Čong-ilovi v roku 2011, ten ju zase prevzal po smrti svojho otca Kim Ir-sena v roku 1994.



Podľa NIS má Kim Džu-ä ešte staršieho brata a jedného mladšieho súrodenca, ktorého pohlavie zatiaľ nie je známe.