A. Popeová odsúdila zneužívanie migrantov na politické zisky

Ženeva 2. júna (TASR) - Nastupujúca šéfka Agentúry OSN pre migráciu (IOM) Amy Popeová odsúdila tendenciu démonizovať zraniteľných migrantov na politické zisky. Zároveň uviedla, že sa zameria na zvrátenie tejto snahy. TASR správu prevzala v piatok od agentúry AFP.



Popeová sa v máji stala prvou ženou zvolenou do funkcie generálnej riaditeľky IOM. Podľa vlastných slov ju hlboko znepokojuje, ako sú v niektorých krajinách migranti používaní na nahnanie politických bodov na domácej scéne.



"Všetci posledných pár rokov sledujeme, ako sa z ľudí, ktorí sú v tej najzúfalejšej situácii, robia zbrane. Ich zraniteľnosť sa často používa ako spôsob na podnecovanie toho, čo je často politickým konfliktom," uviedla Popeová v rozhovore pre AFP.



Ide podľa nej o veľmi znepokojujúcu taktiku, pretože je dehumanizujúca a v konečnom dôsledku nie je dobrá pre nikoho.



Popeová v októbri nahradí súčasného šéfa IOM Antonia Vitorina. Po májovom zvolení do tejto funkcie prisľúbila, že dostane do popredia pozitívnejší naratív o migrantoch. "Hovoríme o ľudských bytostiach," povedala.



Podľa Popeovej treba spraviť viac, aby sa ukázalo, že migranti môžu byť riešením a nie problémom. Poukázala na nedostatok pracovnej sily, takže migrácia je dobrá pre rozvoj ekonomiky.



Viaceré európske krajiny čelia kritike za tvrdé a možno aj protizákonné zaobchádzanie s migrantami. V prípade Británie ide o plány posielať žiadateľov o azyl do Rwandy. V máji boli zverejnené zábery z Grécka, ktoré zrejme zachytávajú násilné vyhostenie migrantov cez more.



Tento týždeň tiež na hraniciach Poľska a Bieloruska uviazla skupina migrantov vrátanie žien a detí. Poľskí pohraničníci boli obviňovaní, že im bránili požiadať o azyl.