Nastupujúci japonský premiér Išiba chce predčasné voľby koncom októbra

Tokio 30. septembra (TASR) - Nastupujúci japonský premiér Šigeru Išiba uviedol v pondelok, že má v úmysle vypísať na 27. októbra parlamentné voľby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Vo voľbách voliči rozhodnú o tom, ktorá strana bude ovládať dolnú komoru japonského parlamentu. Riadny termín volieb je približne o rok neskôr. Práve poslanci tejto komory vymenujú v utorok Išibu do funkcie premiéra po jeho piatkovom víťazstve v súboji o post lídra japonskej vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP).



"Je dôležité, aby novú vládu čo najskôr posúdili ľudia a ak to podmienky umožnia, dúfam, že zvolám predčasné parlamentné voľby na 27. októbra," uviedol Išiba pre novinárov.



Išiba si začal v pondelok podľa agentúry Reuters vyberať vládnych a straníckych predstaviteľov, ktorí s ním pôjdu do nadchádzajúcich volieb. Podľa nemenovaných zdrojov a médií zvažuje, že za ministra financií navrhne bývalého tajomníka vládneho kabinetu a svojho súpera o post lídra LDP Katsunobu Kata. Za ministra zahraničných vecí zrejme navrhne svojho spojenca a bývalého ministra obrany Takešiho Iwaju a do funkcie ministra obrany by sa mal vrátiť Gen Nakatani, ktorý túto funkciu zastával medzi rokmi 2014 a 2016.



LDP sa spolieha, že Išibovi sa podarí posilniť popularitu strany, ktorá v krajine vládne takmer nepretržite už niekoľko desaťročí. Jej preferencie prudko klesli za vlády odchádzajúceho premiéra Fumia Kišidu pre viaceré korupčné škandály a nárast cien.



LDP je v súčasnosti najsilnejšou stranou v dolnej komore japonského parlamentu. Nominuje preto premiéra, ktorým je tradične predseda najsilnejšej strany. Kišida v auguste uviedol, že o ďalší mandát na čele LDP sa uchádzať nebude. Išiba bol voči Kišidovi vo vnútrostraníckej opozícii a kritizoval viaceré vládne politiky.