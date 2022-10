Nastupujúci švédsky premiér Kristersson oznámil zloženie novej vlády

Štokholm 18. októbra (TASR) - Nastupujúci švédsky premiér Ulf Kristersson (Umiernená strana) v utorok oznámil zloženie svojej vlády. Ministrom zahraničných vecí bude jeho stranícky kolega Tobias Billström. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na post ministerky financií Kristersson vymenoval ďalšiu spolustraníčku Elisabeth Svantessonovú a šéfom rezortu obrany bude Pal Jonson (Umiernená strana).



Poslanci švédskeho parlamentu v pondelkovom hlasovaní rozhodli, že Kristersson bude novým švédskym premiérom. Ten v piatok oznámil, že tri švédske pravicové strany sa dohodli na vytvorení vládnej koalície s podporou krajne pravicových Švédskych demokratov. V 349-člennom parlamente má pravicový blok tesnú väčšinu 176 kresiel.



Nová vláda bude čeliť neľahkej situácii. Švédska ekonomika smeruje do recesie a čelí inflácii takmer 10 percent. V dôsledku vojny na Ukrajine ho postihla aj energetická kríza a vládna koalícia po vstupe do Severoatlantickej aliancie bude musieť zvýšiť výdavky na obranu, píše Reuters.



"Je to veľmi náročná situácia, ktorá sa môže ešte výrazne zhoršiť," povedal Kristersson pri načrtnutí vládnej agendy v parlamente.