Natáčanie filmu Rust s Baldwinom sprevádzali bezpečnostné problémy

Washington 23. októbra (TASR) - Len niekoľko hodín predtým, ako herec Alec Baldwin počas natáčania filmu smrteľne postrelil kameramanku, dali viacerí členovia štábu výpoveď pre zlé pracovné podmienky a nedodržiavanie bezpečnostných štandardov. V sobotu o tom informoval denník Los Angeles Times.



Incidentu v americkom štáte Nové Mexiko, pri ktorom Baldwin neúmyselne smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu údajne predchádzali najmenej dve neúmyselné vystrelenia zo zbraní používaných ako rekvizity.



Kameramani a ich asistenti boli frustrovaní zo zlých podmienok pri natáčaní westernu s názvom "Rust", medzi ktoré patrili aj dlhý pracovný čas, dlhé dochádzanie do práce a čakanie na vyplatenie mzdy, uviedli pre Los Angeles Times traja nemenovaní ľudia oboznámení zo situáciou.



Počas natáčania filmu neboli dodržiavané štandardné bezpečnostné protokoly, medzi ktoré patrí aj kontrola zbraní, uviedli ďalej spomínané zdroje.



Baldwinov dablér minulý týždeň v sobotu dvakrát omylom vystrelil zo zbrane po tom, čo mu bolo povedané, že rekvizita nie je nabitá, povedali denníku dvaja svedkovia tohto incidentu.



"Malo sa to vyšetriť," povedal člen filmového štábu. "Nemali sme žiadne bezpečnostné školenia. Nedostali sme žiadne záruky, že sa to už nebude opakovať. Chceli, aby bolo všetko rýchlo, rýchlo, rýchlo," dodal.



"Bezpečnosť nášho obsadenia a štábu je najvyššou prioritou spoločnosti Rust Productions a všetkých, ktorí so spoločnosťou spolupracujú," uviedla spoločnosť Rust Movie Productions vo vyhlásení. "Napriek tomu, že si nie sme vedomí žiadnej sťažnosti v súvislosti s bezpečnosťou počas natáčania, vykonáme počas pozastavenia produkcie internú kontrolu našich postupov. Budeme pokračovať v spolupráci s úradmi v Santa Fe pri ich vyšetrovaní a počas tohto tragického obdobia budeme hercom a štábu ponúkať služby v oblasti duševného zdravia," dodala spoločnosť.



Produkčná spoločnosť údajne sľúbila členom štábu, že im preplatí ubytovanie v hoteli v meste Santa Fe, kde natáčali. Pracovníci však následne zistili, že budú musieť každý deň dochádzať z mesta Albuquerque, ktoré je vzdialené približne 80 kilometrov.



Členovia kamerového tímu sa údajne obávali, že po 12 až 13 hodinách práce môže dôjsť k nehodám, a preto sa rozhodli z natáčania odísť. Hutchinsová sa vyslovila za bezpečnejšie podmienky pre svoj tím a bola rozrušená, keď sa rozhodli dať výpoveď, uviedol člen štábu.



Odchádzajúcich členov štábu, ktorí sú členmi odborových zväzov, nahradili neodboroví pracovníci.



"Šetrili peniazmi a priviedli ľudí, ktorí nie sú v odboroch, aby mohli pokračovať v natáčaní," uviedla pre Los Angeles Times osoba oboznámená so situáciou. K streľbe došlo približne šesť hodín po tom, čo odišli odboroví pracovníci.