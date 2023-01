NATO a EÚ chcú posilniť ochranu kritickej infraštruktúry

Brusel 11. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia a Európska únia v stredu oznámili vytvorenie "spoločnej pracovnej skupiny" zameranej na posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry z dôvodu pretrvávajúcich hrozieb z Ruska. Uviedli to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predsedníčka EK povedala, že táto pracovná skupina spojí odborníkov z EÚ a NATO, ktorí budú študovať zraniteľné miesta kritickej infraštruktúry a následne odporučia, ako ju lepšie chrániť.



"Videli sme sabotáž (plynovodov) Nord Stream, ktorá ukázala, že musíme byť pripravení, a že musíme čeliť tomuto novému typu hrozby," uviedla von der Leyenová.



Stoltenberg povedal, že obe strany "chcú spoločne preskúmať, ako urobiť našu kritickú infraštruktúru, technológie i dodávateľské reťazce odolnejšími". "Bude to dôležitý krok k tomu, aby naše spoločnosti boli silnejšie a bezpečnejšie," dodal.



NATO a EÚ, ktoré majú 21 spoločných členských krajín, sa v utorok zaviazali k rozšíreniu spolupráce. Prisľúbili tiež ďalšiu podporu Ukrajine, ktorá sa od 24. februára 2022 bráni pred útokom ruských inváznych jednotiek.



V súčasnosti sme svedkami "zúrivých bojov okolo Bachmutu a Soledaru na východe Ukrajiny", povedal šéf NATO. "To opäť potvrdzuje statočnosť ukrajinských síl, ktoré bojujú za obranu svojej vlasti. Ukazuje to aj to, aké dôležité je zvýšiť našu podporu," dodal.



Z plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori začal vlani v septembri na štyroch miestach unikať zemný plyn, čomu predchádzali dva výbuchy. Dánski a švédski vyšetrovatelia neskôr informovali, že pri plynovodoch našli stopy výbušnín a potvrdili tak, že išlo o sabotáž.