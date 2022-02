NATO a EÚ mali podľa Erdogana zaujať voči Rusku rozhodný postoj

Istanbul 25. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil v piatok Severoatlantickú alianciu (NATO) a Európsku úniu (EÚ), že voči ruskej invázii na Ukrajinu nezaujali "rozhodný postoj". Informovala o tom agentúra AFP.



"NATO malo podniknúť rozhodnejší krok," povedal reportérom Erdogan, ktorého krajina je členom aliancie.



"EÚ a ostatné prozápadné orgány v tomto momente zlyhali v zaujatí závažného a rozhodného postoja. Všetci poskytujú Ukrajine množstvo rád," vyhlásil turecký prezident.



Turecko má priateľské väzby s Ruskom i Ukrajinou a stavia sa do pozície neutrálneho sprostredkovateľa pre vyriešenie krízy, konštatuje AFP.



Erdoganove vyjadrenia prišli v čase, keď NATO v piatok plánuje uskutočniť virtuálny summit, na ktorom sa bude diskutovať o ďalších krokoch v súvislosti so situáciou.



Agentúra AFP citovala nemenovaného diplomata, podľa ktorého budú na "východnom krídle aliancie rozmiestnené ďalšie obranné pozemné a vzdušné sily a budú pridané aj námorné opatrenia".



Erdogan upozornil, že zo summitu by nemal byť len "rad odporúčaní a odsúdenia". "Dúfam, že dnešný summit NATO predstaví rozhodnejší prístup," dodal.