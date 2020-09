NATO a EÚ privítali mierové rozhovory afganskej vlády s Talibanom

Brusel 12. septembra (TASR) - Severoatlantická aliancia a Európska únia privítali mierové rozhovory medzi afganskou vládou a fundamentalistickým hnutím Taliban, ktoré sa v sobotu začali v katarskej Dauhe. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vyzdvihol začatie týchto rokovaní ako "prelomový moment". Šéf európskej diplomacie súčasne vyzval obe strany, aby naňho nadviazali "okamžitým, úplným celoštátnym a bezpodmienečným prímerím".



NATO, ktoré vojensky podporuje vládu v Kábule, vyjadrilo ochotu "upraviť" svoju prítomnosť v Afganistane s cieľom pomôcť mierovému procesu, "ak to podmienky dovolia".



Severoatlantická rada tiež apelovala na Taliban, aby "podnikol rozhodné kroky k ukončeniu násilia". Útoky islamistického hnutia na vládne sily podľa nej narúšajú dôveru v mierový proces a udržiavajú násilie v Afganistane na "neprijateľne vysokej" úrovni.



Mierové rozhovory v Dauhe sú podľa Aliancie "dôležitým krokom k prineseniu trvalého mieru a stability do Afganistanu po desaťročiach konfliktu".



"Je to historická príležitosť. NATO stojí pri Afganistane, aby sa zachovali dosiahnuté úspechy a zaistilo, že krajina sa už nikdy nestane útočiskom pre teroristov," uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na sociálnej sieti.



NATO sa zúčastnilo na Spojenými štátmi vedenom vojenskom zásahu v Afganistane v roku 2001 a následne viedlo tamojšiu medzinárodnú vojenskú misiu s mandátom OSN, zameranú na stabilizáciu krajiny. V tejto misii pôsobilo na jej vrchole 130.000 vojakov.