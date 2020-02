NATO a Rusko privítali avizovanú dohodu medzi USA a Talibanom

Brusel 21. februára (TASR) - Avizovanú historickú dohodu medzi Spojenými štátmi a afganským islamistickým hnutím Taliban privítali v piatok aj Severoatlantická aliancia a Rusko, informovali svetové agentúry.



"Mohlo by to pripraviť pôdu pre rokovania medzi Afgancami, pre udržateľný mier a zabezpečiť, aby krajina už nikdy nebola bezpečným útočiskom pre teroristov," citovala šéfa NATO Jensa Stoltenberga agentúra AFP.



Podľa agentúry DPA dodal, že dohoda o obmedzení násilia bude "rozhodujúcou skúškou ochoty a schopnosti Talibanu".



Osobitný predstaviteľ ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov podľa AFP uviedol, že sa zúčastní sa slávnostnom podpise dohody 29. februára, ak bude pozvaný. "Bude to dôležitá udalosť pre mierový proces v Afganistane," dodal.



Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo v piatok oznámil, že Spojené štáty sa pripravujú na to, že 29. februára podpíšu dohodu s afganským povstaleckým hnutím Taliban.



K podpísaniu dohody dôjde, ak sa v priebehu nasledujúceho týždňa podarí v Afganistane obmedziť násilie, k čomu sa zaviazali Taliban na jednej strane a afganské a americké bezpečnostné sily na strane druhej.



"Očakáva sa, že po úspešnej implementácii (dohovoru o obmedzení násilia) budeme môcť pristúpiť k podpísanou dohody medzi USA a Talibanom," uviedol Pompeo vo vyhlásení, ktoré zverejnil po ukončení návštevy Saudskej Arábie.



Dohovor o obmedzení násilia v Afganistane, faktickom čiastočnom prímerí, by mal platiť sedem dní od 22. februára o polnoci miestneho času (20.30 h SEČ).



Ak sa podarí násilie skutočne obmedziť, malo by v sobotu 29. februára dôjsť k podpísaniu dohody medzi USA a Talibanom.



Následne by mali v katarskej metropole Dauha začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane. Z rozhovorov by mala vzísť dohoda o "komplexnom a trvalom prímerí" a plán budúceho politického vývoja v Afganistane, uviedol Pompeo.



Militantné hnutie Taliban prestalo útočiť na veľké mestá v snahe pokračovať v mierových rozhovoroch s USA, hoci boje v provinciách nezastavilo. Dohoda medzi Washingtonom a Talibanom by mala otvoriť cestu k tomu, aby americké jednotky začali opúšťať Afganistan výmenou bezpečnostné záruky.