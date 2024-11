NATO a Ukrajina budú viesť rokovania o ruskom údere na Dnipro

Kyjev 22. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) a Ukrajina zorganizujú v utorok v Bruseli mimoriadne rokovania na úrovni veľvyslancov, témou bude útok Ruska s použitím novej hypersonickej balistickej strely na ukrajinské mesto Dnipro. Agentúre AFP to v piatok povedali nemenovaní diplomati, píše TASR.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že Moskva zaútočila na Ukrajinu novou raketou stredného doletu s označením Orešnik (Lieska) a "v testoch v bojových podmienkach" plánuje pokračovať. Podľa jeho slov išlo o reakciu na kroky Západu. Zároveň rozhodol o začatí sériovej výroby.



Rusko tvrdí, že ide o zbraň, ktorú nemá nikto iný, nedá sa zostreliť súčasnými systémami protivzdušnej obrany a dokáže zasiahnuť ciele po celej Európe. Podľa veliteľa ruských Raketových vojsk strategického určenia (RVSN) Sergeja Karakajeva strelu možno vybaviť konvenčnými aj jadrovými hlavicami.



"Nasadenie tejto kapacity nezmení priebeh konfliktu ani neodradí spojencov NATO od podpory Ukrajiny," reagovala hovorkyňa Aliancie na novú ruskú raketu.



Ukrajina začala tento týždeň útočiť na ruské územie americkými raketami dlhšieho doletu. O povolení Spojených štátov na takéto útoky informoval minulú nedeľu americký denník The New York Times.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku na Dnipro v piatok informoval, že so západnými partnermi pracuje na vývoji nových systémov protivzdušnej obrany, ktoré budú schopné čeliť novým hrozbám.